Ve školách celkově ubylo ukrajinských žáků. Čeština se vyučuje nedostatečně, ukázal průzkum

Vzdělávání v Česku se celkově účastní míň dětí ukrajinských uprchlíků než v roce 2022, zjistilo ministerstvo školství. Nejspíš je to způsobeno celkovým úbytkem azylantů, kdy se část rodin vrátila zpět na Ukrajinu, odhadují výzkumníci. Ty děti, které v Česku zůstaly, mají podle průzkumu společnosti PAQ Research lepší docházku - bez školy jich zůstává méně. Praha 14:18 6. ledna 2024

Sociologové se v listopadu dotazovali skoro osmi set ukrajinských rodin. Do základních škol je zapsaných 97 procent ukrajinských uprchlíků ve věku od 6 do 15 let. Problémem je ale nedostatečná výuka češtiny.

Do škol - od mateřských po střední - chodilo na konci září 48 tisíc Ukrajinců, to je meziroční pokles o dva tisíce. V mateřských školách je podle údajů ministerstva školství 5700 dětí ukrajinských uprchlíků, což je 1,6 procenta.

Do základních škol jich chodí něco přes 37 tisíc, tvoří tak 3,7 procenta. „Ukrajinců přibylo meziročně jen na středních školách, především na nematuritních oborech. Aktuálně jich je zhruba pět tisíc a tvoří jedno procento žáků středních škol,“ popsala Radiožurnálu mluvčí resortu školství Tereza Fojtová.

Poklesla výuka češtiny

Ze zjištění PAQ Research vyplývá, že se zvýšila docházka. Do středních škol nebo učilišť chodí 79 procent mladých ukrajinských azylantů. Pokud se vrátíme ke školkám, tak tam je účast dětí z Ukrajiny taky vyšší, a to víc jak dvojnásobně, 84 procent.

Podle průzkumu PAQ Research organizovaná výuka češtiny ve škole nebo v kurzech významně poklesla. Češtinu jako druhý jazyk má ve škole jen 40 procent dětí ve věku 6 až 17 let. Ještě v červnu to bylo 61 procent. Vůbec žádnou organizovanou výuku čeština nemá polovina ukrajinských dětí. Před půl rokem to byla jen třetina.

Zhruba pětina ukrajinských dětí ve věku od 6 do 14 let hovoří česky plynně. Ve výzkumu PAQ Research to uvedli jejich rodiče. Podle výzkumníků to je od března velký nárůst, tehdy to bylo jen šest procent. Nicméně asi třetina dětí, které se ve škole neučí česky, má podle rodičů nízkou jazykovou úroveň.

Že výuka češtiny ve školách není dostatečná, upozorňuje taky nezisková organizace META, která dlouhodobě podporuje školáky s odlišným mateřským jazykem. Na státem podporované kurzy češtiny mají na základní škole nárok jen žáci, kteří jsou v Česku rok, upozorňuje ředitelka META Kristýna Titěrová.

Podle ní není dobré, že děti, pro které čeština není rodným jazykem, mají nárok na jazykovou přípravu časově omezený. Říká, že by měly mít nárok, dokud jazyk dobře neovládají. Zástupci organizace META se kvůli tomu chystají oslovit poslance.

Ministerstvo školství odhaduje, že do integrace ukrajinských uprchlíků investovalo v prvním pololetí, tedy od září do prosince 2023 téměř 183 milionů korun. Dvě třetiny z toho šly na ukrajinské asistenty pedagoga. Podporovat je resort bude i dál.

Od ledna do srpna 2024 má jít na ukrajinské pedagogy 200 milionů korun. Dotovat už resort naopak nebude letní jazykové kurzy pro ukrajinské žáky. Loni o peníze na tyto aktivity nebyl podle ministerstva zájem, přihlásilo se jen deset žadatelů.