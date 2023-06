Ukrajinské děti se v Liberci chystají k zápisu do školek. Není ale jisté, že se najde místo pro všechny

K zápisu by ve čtvrtek mělo dorazit 153 dětí od tří let věku. Vyplývá to z registru, do kterého se zájemci z řad Ukrajinců museli zaevidovat, pokud chtějí svého potomka umístit do některé z libereckých mateřských škol.

Pokud se k zápisu dostaví i dvouleté děti, mohlo by jich být celkem přes 200. Jsou to ale orientační čísla.

Problém je, že všechny ukrajinské děti se do městských školek v Liberci nevejdou, jak potvrdil náměstek primátora Ivan Langr ze Starostů pro Liberecký kraj.

„Budeme se snažit přijmou minimálně děti, které se v následujícím školním roce chystají do první třídy. Těch by mělo být podle státních registrů asi 50,“ dodal Langr.

Předškoláci mají ze zákona přednost při přijímání do mateřské školy před mladšími dětmi, aby si před nástupem do první třídy osvojili potřebné návyky.

Lhůta na vyřízení žádostí je 30 dní, na přelomu června a července by tak mohlo být jasné, kolik dětí z Ukrajiny se do mateřinek v Liberci vešlo.

Nicméně až do 12. června běží ještě lhůta vyřízení žádostí o přijetí u českých dětí nebo dětí cizinců, kteří zde mají trvalý pobyt.

Ty měly zápis už před časem, některé školky tak ani dnes nemohou říct, kolik mají volných míst pro ukrajinské děti, protože ještě vyřizují předchozí žádosti.

Kapacita tříd v mateřských školkách je 24 míst a město pak může dát výjimku ještě na další čtyři místa, ovšem jen pro předškolní děti.

Liberec zatím podle náměstka Langra neplánuje zřídit novou školku. Radnice v některých školkách dělá přístavby, nedávno například ve školce v Ostašově. Aktuálně se také rekonstruuje školka Malínek v liberecké čtvrti Doubí.

Momentálně se navíc nerodí tolik dětí, čímž se podle Langra projevuje demografický trend. Proto pro město není nutné zřizovat další školku. Pro děti starší tří let se místo najde, někdy je to však v jiné lokalitě, než by rodiče preferovali, dodává.