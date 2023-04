O víkendu začaly zápisy prvňáčků, další školy se chystají. Míst je dost i pro děti z Ukrajiny

České základní školy čeká období zápisu budoucích prvňáčků. Ačkoliv mají školy na termín zápisu prostor až do konce dubna, některé z nich událost zorganizovaly hned první aprílový den. Zápisové dny jsou tradičně rušné, české děti v prvních třídách navíc doplní i letos děti z Ukrajiny. Těm ale oproti loňskému roku některé školy už nepřipravují zvláštní termíny zápisu. Praha 20:01 2. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Základní školy přivítají k zápisu do studia budoucí prvňáčky (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od 1. dubna mají rodiče možnost zapsat své děti do první třídy základních škol. Možnost víkendového zápisu zvolila například Základní škola ve Zruči nad Sázavou. Učitelé tady děti nezkouší, jen si s nimi povídají. Zápisy v sobotu tu pořádají už 10 let. Pochvalují si to jak učitelé, tak rodiče.

„Ve všední dny mají děti odpolední kroužky, aktivity. Tohle je úplně skvělá volba,“ popisuje ředitelka školy Ivana Stará.

Do zručské školy bude chodit od září Anita, která do té doby oslaví šesté narozeniny. U zápisu zpívala a také kreslila.

„Nakreslila paní učitelku, takže mě. Bavily jsme se o té kresbě, postavě, kolik má prstů, očí. A také se podepsala,“ vysvětluje učitelka Lucie Vosyková.

Spolu s Anitou zapíšou do 1. třídy dalších 85 dětí. O víkendu jich na zápis dorazilo 60. Mezi nimi jsou i čtyři ukrajinské.

„Doposud jsme měli 2 třídy v ročníku. Už loni tu byl boom, zlom, takže už v letošním roce jsme otevřeli 3 třídy plus tu přípravku. V každé máme víc jak 20 dětí. Letos k zápisu přišlo velké množství dětí a budou opět 3 třídy,“ říká ředitelka Stará.

Jestli má dítě nastoupit do 1. třídy už letos v září, nebo docházku o rok odložit, to mohou děti prodiskutovat i se školní speciální pedagožkou, Ivetou Holovskou.

„Jsem taková podpora paní učitelce, a zároveň konzultuji s rodiči třeba obtíže, které jsou, a jaký to má dosah do školní práce,“ říká pedagožka.

Spolužáci z Ukrajiny

K zápisu do českých škol se chystají i děti uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny. S překladem v jedné z ostravských škol nervózním rodičům pomáhala učitelka Světlana.

„Tady Yehur nechodil do mateřské školky, takže chodí vždy s maminkou. S rodiči bývají děti většinou nervóznější,“ říká Světlana.

Letos už speciální termín pro zápis ukrajinských prvňáčků někde nedělají, jako třeba v karvinské základní škole Slovenská.

„Budeme je vítat na zápise normálním. Už jen z toho důvodu, že máme ukrajinské děti v naší mateřské škole. Jsme s rodiči domluveni individuálně, že mohou přijít třeba o 2 hodiny později a vyřídíme to po nějaké vlastní lince,“ potvrzuje ředitel Michael Klos.

Učitelé a ukrajinští školáci si už za uplynulý rok na sebe podle ředitele zvykli.

„Nicméně je velký rozdíl mezi žáky samotnými. Kupříkladu máme žáky, kteří jsou schopni v českém jazyce vypracovávat matematické slovní úlohy. A máme i žáky, kteří nejeví velký zájem se učit česky, protože se zkrátka stále cítí svým srdcem na Ukrajině a nechtějí se tu fixovat,“ upřesňuje Klos.

Oproti tomu karvinská škola Prameny i letos speciální termín pro zápisy ukrajinských prvňáčků vypíše.

„Chceme mít opravdu dostatek času na komunikaci s těmi zákonnými zástupci. Nejsou zvyklí na náš vzdělávací systém, takže je chceme podrobně informovat o tom, co bude následovat od 1. září,“ uvádí ředitelka Dagmar Czinege.

Do této školy nastoupí zejména děti ukrajinských zdravotníků, kteří pracují ve zdejší nemocnici.

Dostatek míst pro všechny?

Obecně v republice má být pro prvňáčky ve školách míst dostatek. Některé regiony ale mají komplikovanější situaci.

„Jak už se mnohokrát zmiňovalo, problematickým regionem je Praha, střední Čechy a některé další oblasti, kde ty kapacity škol jsou naplněné i bez ukrajinské krize a bez jakýchkoli dalších výjimečných situaci,“ říká pro Radiožurnál předseda Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc.

Pro zájemce o základní školy existuje určitý systém spádovosti, kterým se rodiče mohou i nemusí řídit.

„Je to otázka pravidel dané školy pro přijetí a je to i otázka kapacity. Právě na základě těch pravidel tam většinou je nastaveno, že primárně jsou přijímáni žáci ze spádové oblasti. Pokud je volná kapacita, mohou být přijímáni žáci další. Samozřejmě pokud ta kapacita volná není, tak pak i když ten rodič mimo spádovou oblast si tam přihlášku podá, tak mu nemusí škola vyhovět,“ upřesňuje Zajíc.

„Doufejme, že všechny děti se dostanou tam, kam potřebují, byť víme, že v některých oblastech to není úplně jednoduché. Může bohužel nastat situace, kdy žák nebude přijat na tu školu, kterou má nejblíž svému bydlišti, a bude muset někam dále dojíždět. Ale nemělo by se stát, že by žák takhle neměl být přijat,“ dodává Zajíc.

Průběh zápisu

A jak takové zápisy vlastně probíhají? Jejich forma a zkoušení zájemců se liší školu od školy. Na základní škole ve Vrchlabí chystají pro děti učitelky jednotlivá stanoviště, která budou při zápisu děti procházet.

„Na tomto stanovišti máme připravené obrázky z několika různých pohádek. Zeptáme se: Podívej se na obrázek, poznal bys pohádku, nebo co na obrázku vidíš? Co se tam asi děje?“ ukazuje obrázky jedna z učitelek Anna Erlebachová.

Dále čeká děti matematická část. „Zkoušíme: Umíš spočítat ty kostičky? Předveď, spočítej je. Uměl bys dát na stranu dvě kostičky? Zkus to,“ popisuje jednoduchý systém učitelka.

Podle kantorek je důležité, aby zápis byl pro děti slavnostním okamžikem a doprovodili je oba rodiče.

„Záleží na dítěti. Jestliže se dítě cítí bezpečně, když tam má rodinu, někde přijde i babička s dědou. Je to taková slavnostní událost,“ upřesňuje Erlebachová.

Rodiče při zápisu dostanou letáček, na co mají děti připravit.

„Týká se to hlavně třeba sebeobsluhy. Není potřeba, aby už děti uměly písmenka předem nebo číslice, ale aby uměly pozdravy, postarat se o svoje věci, obléknout se pořádně,“ vysvětluje učitelka prvňáčků Jana Vítová, která společně s dětmi budoucí žáky prvních tříd uvítá.

Kolik dětí skutečně do školních lavic září usedne, budou školy vědět hned poté, co skončí zápis.