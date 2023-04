Národní koordinátorka: Kvůli špatné češtině Ukrajinci nemohou sehnat práci, pomoci by mohl e-learning

Jazyková bariéra omezuje Ukrajince při shánění práce, ukázal výzkum organizace PAQ Reachers z přelomu února a března. Pomoci by mohly různé formy jazykového vzdělávání. „Třeba vznik aplikace na principu Dualinga nebo jiných aplikací, které se osvědčily při zlepšování znalosti jazyka u mladých lidí, dětí,“ navrhuje Národní koordinátorka pro integraci a adaptaci Klára Šimáčková Laureníčková. Praha 16:44 6. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Práce je pochopitelně důležitá oblast integrace uprchlíků (ilustrační foto) | Foto: Twitter ukrajinské ambasády | Zdroj: Twitter ukrajinské ambasády

Proč se nezlepšuje situace ukrajinských uprchlíků tak, aby ti, kteří mají kvalifikaci, mohli vykonávat kvalifikovanou práci?

Jedním z těch důvodů je jazyková bariéra. Je zřejmé, že musíme přidat k dostupnosti programů výuky češtiny. Tak, aby se více uprchlíků – převážně to jsou stále ženy a děti, byť tu jsou samozřejmě i muži příchozí z Ukrajiny – mohlo opravdu naučit česky a mohli se postupně posouvat do lépe placených a kvalifikovaných profesí. To si myslíme, že je jeden důvod.

Dalším důvodem je potřeba ještě větší podpory v péči. A to tam, kde maminky menších dětí nepracují, protože nemají nikoho, kdo by je třeba v rámci širší rodiny zastoupil, a jejich děti se zatím nepodařilo umístit třeba do školek nebo dětských skupin.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Šimáčková Laurenčíková k integraci ukrajinských uprchlíků

PAQ Reaserch konkrétně doporučuje, aby se posílila asistence na trhu práce pro uprchlíky. Tedy pro ty, kteří dělají práci pod svojí kvalifikací. Něco takového je ve hře?

Určitě ano. Ministerstvo práce teď rozjíždí podporu uprchlíkům – držitelům dočasné ochrany – skrze specialisty, kteří začínají působit na úřadech práce a mají na starosti asistenci a větší podporu příchozím z Ukrajiny. To je dobrý trend, který je potřeba dále posilovat a rozvíjet.

V některých vybraných úřadech práce tak působí specialisté, kteří pomáhají řešit jazykovou bariéru, která některým lidem brání v tom troufnout si hledat práci v lepších zaměstnáních. Také pomáhají při orientaci v systému služeb a dalších návazných mechanismů.

Zaměřme se na vámi zmiňovanou jazykovou bariéru. PAQ Reaserch uvádí, že dlouhodobě neroste účast na kurzech češtiny a to do značné míry kvůli financím a nedostatku času uprchlíků. Může s tím vláda něco udělat?

Snažíme se rozšiřovat nabídku kurzů, tak aby se nejednalo jenom o kurzy živé, kde je nutná přímá účast, ale aby se k uprchlíkům dostávaly i další formy jazykového vzdělávání. Myslím tím například e-learning, který je možné absolvovat třeba i ve večerních hodinách poté, co jsem došel ze zaměstnání, uložil děti a můžu si hodinku trénovat češtinu s online podporou.

Zároveň chceme hledat i další cesty, jako například vznik aplikace na principu Dualinga nebo jiných aplikací, které se osvědčily při zlepšování znalosti jazyka u mladých lidí, dětí.

Víme, že musíme posílit i dostupnost vyšších forem vzdělávání. To znamená vyšší formy výuky češtiny. Jsou tady lidé, kteří prošli základními kurzy a mají zájem a chuť učit se dál a vzdělávat se v češtině na těch vyšších, lepších úrovních.

Jednu věc jste nezmínila. Odborníci opakují, že stát by měl víc motivovat zaměstnavatele k tomu, aby svým ukrajinským pracovníkům zprostředkovávali jazykové kurzy. Co vy na to?

Je to také mezi našimi úkolem a prioritami. Ministerstvo práce také teď v rámci Evropského programu a evropských peněz nabízí zaměstnavatelům a vybízí je k tomu, aby tento program využívali.

V Česku bylo k počátku dubna 325 742 uprchlíků z Ukrajiny s dočasnou ochranou, dvě třetiny jsou ženy Číst článek

Ale to se zatím asi moc nedaří?

Zaměstnavatelé postupně tento program začínají využívat více a více. Jde o to, že mohou využít evropské dotace pro to, aby své zaměstnance uvolnili v rámci práce právě třeba na jazykové vzdělávání a měli z tohoto programu kompenzaci jejich výpadku v pracovní době.

To znamená, že je vytvořená podpora pro zaměstnavatele v tom, aby netratili, aby skutečně měli tu kompenzaci poté, co se jejich zaměstnanec uvolní třeba na hodinku na dvě na jazykové vzdělávání v rámci pracovní doby.

Rozhodně chceme posílit naše jednání s Unií zaměstnavatelských svazů, Hospodářskou komorou a s dalšími partnery, kteří mohou přispět k tomu, že nabídka práce bude pestřejší a bude obsahovat třeba i částečné úvazky. Jde o to, aby se dalo sladit roli rodiče a zároveň chodit do práce.

Chceme posílit jejich motivaci v jednotlivých regionech. Také chceme uprchlíky aktivně oslovovat a nabídky rozšiřovat.

Z ubytoven do bytů

Posuňme se k další oblasti, kterou je bydlení. Podle citovaného průzkumu se přesun uprchlíků z ubytoven do bytů téměř skoro zastavil. Co s tím?

Víme, že v nouzovém ubytování nám zůstává nemalá skupina uprchlíků. Situace je rozdílná v jednotlivých regionech. Co se snažíme dělat, je posilování kontaktů lidí v nouzovém ubytování skrz nevládní organizace, sociální služby v území, aby přímo do toho nouzového ubytování chodili partneři, kteří mohou být určitou asistenční zprostředkující podporou v kontaktu s majiteli volných bytů.

České školy se potýkají s nedostatkem míst pro ukrajinské uprchlíky. Chybí i třídy jazykové přípravy Číst článek

Ukazuje se, že právě asistenční podpora, to zprostředkování kontaktu první komunikace skrze například nevládní organizace, sociální službu, je tím, co zvyšuje motivaci, chuť a jistotu pronajímatelů byt nabídnout i někomu, kdo nerozumí dobře česky.

Čekáte zlepšení v dohledné době?

Snažíme se o to a věříme, že se bude situace zlepšovat.

PAQ Reaserch varuje, že bytovou situaci uprchlíků může ještě ztížit omezení podpory, které od července chystá vláda. Nemáte stejnou obavu?

My se snažíme dělat vše pro to, aby se ti lidé mohli do běžného bydlení postupně dostat. Jednáme s kraji…

To ano, ale já jsem se nyní ptal na to chystané omezení podpory, kdy PAQ Reaserch nebo jiné organizace pracující s uprchlíky varují, že tohle omezení může ještě zhoršit bytovou situaci uprchlíků.

Jedná se o změnu, která se týká bezplatného ubytování, které po 150 dnech bude končit, ale nebude končit pro žádnou ze zranitelných skupin uprchlíků, které právě mohou mít potíž v tom se z bezplatného ubytování dostat do běžné formy bydlení.

Mezi ty zranitelné skupiny, které dál budou moci čerpat ubytování zdarma, patří těhotné ženy, maminky velmi malých dětí, handicapovaní. Také tam zahrnují lidi, kteří vykazují známky vážných psychických obtíží. Zranitelné skupiny jsou vydefinované velmi široce.

Ještě poslední poznámka. V rámci lex Ukrajina V si ukrajinští příchozí budou moci žádat o finanční podporu na zaplacení prvního nájmu a kauce. To byla také bariéra kvůli, které se z nouzového ubytování řada z nich nedokázala dostat do běžného bydlení. Doufáme, že i tento krok a nová možnost pomůže.