Poslal pomoc jinam, muž utonul. Zastupitelství nařídilo dále šetřit případ chybujícího policisty

Vyšetřovatel musí znovu otevřít případ policisty z linky 158, který poslal pomoc tonoucímu o desítky kilometrů jinam, než bylo potřeba. Muž poté zemřel. Policistu vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů, ale konstatovala, že za smrt nemůže. Státní zastupitelství však minulý týden její rozhodnutí zrušilo: inspekce podle něj musí prověřit, jestli policista i další operátoři neměli zavolat místní dobrovolné hasiče. Praha 6:00 2. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Inspekce případ odložila loni v říjnu, pozůstalí ale proti rozhodnutí podali stížnost, s níž nakonec uspěli. „Stížnost je v určitých částech důvodná, policejní inspekce rozhodla o odložení předčasně,“ uvádí čerstvé usnesení Krajského zastupitelství v Praze.

Hrubá chyba policisty. Posílal pomoc k tonoucímu, ale spletl si vesnice. Muž zemřel Číst článek

Dokument vznikl v době, kdy o tragédii informoval server iROZHLAS. Předloni v lednu se v obci Hradištko u Štěchovic pod devětadvacetiletým Michalem V. a jeho kamarádem probořil led na tamějším zamrzlém rybníku. Muži se na něj kolem půlnoci vydali poté, co je opilé vyhodil hospodský z nedaleké restaurace.

Vytáhli jen jednoho

Volání o pomoc zaslechla obyvatelka z blízké bytovky, která zavolala na linku 158. Její přítel mezitím zburcoval posily z hostince. Zatímco jeho kamaráda se podařilo vytáhnout, pro Michala V. se již nikdo neodvážil, a tak bylo nutné počkat na hasiče.

Jejich příjezd se však nejméně o devět minut zpozdil kvůli chybě policisty Petra Nezbedy, který sloužil na lince 158. Operátor si nedostatečně ověřil, odkud žena volá, a poslal hasiče se záchranáři do Hradištka u Nymburka, které je od „správného“ místa vzdáleno 80 kilometrů.

Hasiči nakonec k tonoucímu dorazili 32 minut po telefonátu ženy na linku 158, muže vytáhli o tři minuty později, zachránit se ho však již nepodařilo.

Pokus o záchranu minuta po minutě 00:32 žena volá na tísňovou linku, že se někdo topí v rybníku a volá o pomoc, operátor ale posílá pomoc kvůli chybě jinam 00:41 na linku 155 telefonuje nezávisle na předchozím hovoru další volající 00:43 policistům dochází, že jeli na špatné místo, podle výpovědí svědků Michal V. nejpozději v tuto chvíli mizí pod hladinou, podle znalkyně zbývalo 5 až 10 minut na jeho záchranu 00:44 hasiči dostávají informaci o správném místě, tedy 12 minut po prvním telefonátu na linku 158 01:04 na místo přijíždějí hasiči s potapěčem 01:13 hasiči na operační středisko hlásí, že potápěč pod ledem muže nalézá (podle záznamů policie ho vytáhli už v 1:05), vytahuje a začíná oživování 01:20 oživování končí konstatováním smrti

‚Chyboval, smrt ale nezavinil‘

Nadřízení policisty Nezbedy uznali, že chyboval, a na měsíc mu z platu strhli deset procent. Pozůstalí se s tím však nechtěli smířit, jsou přesvědčeni, že chyba policisty zavinila smrt jejich blízkého. Kdyby podle nich jednal bezchybně, pomoc by dorazila včas a Michal V. by přežil.

Zmocněnec rodiny Zdeněk Kovařík se proto obrátil na státní zastupitelství, které inspekci nařídilo, aby možnou trestní odpovědnost policisty prověřila. Její vyšetřovatel nakonec došel k závěru, že souvislost mezi chybou operátora a smrtí Michala V. neexistuje. I kdyby prý policista poslal pomoc ihned pomoc na správné místo, pro muže už by stejně bylo pozdě.

Krajské zastupitelství ale v novém usnesení konstatuje, že dosavadní vyšetřování nevzalo v potaz jeden klíčový faktor: zda operátor neměl volat místo profesionálních dobrovolné hasiče přímo z Hradištka, kteří mohli přijet dříve.

Pomohli by dobrovolní hasiči?

Inspekce podle zastupitelství musí zjistit, jestli by hradišťští hasiči dokázali topícího se muže z rybníka včas vytáhnout.

„O odpovědi na uvedené otázky bude nutné prověřování doplnit a poté znovu zvážit, zda přece jen pochybení podezřelého nemohlo důvodně vést ke smrti poškozeného z toho důvodu, že na základě špatného určení místa nebyla včas přivolána jednotka dobrovolných místních hasičů, která by se mohla na místo dostavit ještě v době, kdy bylo poškozenému možné reálně pomoci a měla vybavení pro to tuto pomoc poskytnout,“ uvádí v usnesení státní zástupce Zbyněk Vondra z Krajského státního zastupitelství v Praze.

Podle zjištění serveru iROZHLAS by Michalovi V. dobrovolní hasiči pomoct dokázali. „Máme vybavení standardní u všech jednotek, i věci potřebné na záchranu lidí z ledu, na to není žádná speciální technika, ale žebříky, lana nebo plovací vesta. To všechno máme, takový zásah je schopna provést každá jednotka,“ popsal velitel Sboru dobrovolných hasičů Hradištko Jiří Ferencei.

Jeho lidé podle něj mohli být na místě za několik minut. „Podle zákona máme výjezd do 10 minut, my vyjíždíme do sedmi, osmi minut,“ vypočítal Ferencei. Stanice hasičů přitom stojí zhruba 300 metrů od rybníka, cesta autem netrvá ani minutu, jak na místě vyzkoušel server iROZHLAS.

Michal V. podle svědků zmizel pod hladinou v 0.43, znalkyně z oboru zdravotnictví konstatovala, že od té chvíle mohl přežít maximálně deset minut, vzhledem k alkoholu krvi spíše kratší dobu. Kdyby si tak operátor při prvním hovoru v 0.32 nepopletl Hradištka a přivolal dobrovolné hasiče, měl by minimálně mnohem větší naději na záchranu.

Prověří i další operátory

Podle státního zástupce ale inspekce bude muset prověřit práci i dalších operátorů, kteří se na záchranné akci podíleli. „Vyšetřovatel bude také muset vzít v úvahu jednání dalších operačních důstojníků, kteří také neiniciovali přivolání dobrovolných hasičů bezprostředně po oznámení události,“ dodal státní zástupce Vondra.

Dcera zastavené řidičky odmítla ukázat občanku. Hlídka ji spoutala a odvezla na stanici Číst článek

Telefonicky se o případu odmítl bavit. „Vzhledem k neveřejnosti přípravného řízení vám žádné informace dávat nebudu,“ odmítl Vondra komentář pro server iROZHLAS.

Nový posun v případu nechtěla komentovat ani středočeská policie, u níž Nezbeda dodnes pracuje. Usnesení krajského zastupitelství totiž prý nemá k dispozici. „V obecné rovině podotýkáme, že se standardně na místo události svolávají všechny dostupné síly a prostředky v rámci integrovaného záchranného systému, což se v tomto případě stalo,“ odpověděl středočeský policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.

Server iROZHLAS již dříve požádal o reakci k případu samotného Nezbedu, na zaslané dotazy ale policista nereagoval.