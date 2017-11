'Nějak cítím, že je to pro mě!' Zájemců o studium na Univerzitě obrany přibylo o pětinu

Stále víc mladých lidí má zájem o studium na vojenské vysoké škole a následnou službu v armádě. Univerzita obrany v Brně letos přijala o pětinu víc studentů než loni. V současnosti tak na škole studuje přes 1650 lidí a další se hlásí. Jen tento týden se na takzvané prezentační dny, které škola pořádala v několika městech, přišlo podívat na 200 zájemců o vojenskou kariéru. Mezi nimi i řada dívek. Brno 11:38 27. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyřazení absolventů vojenského studia Univerzity obrany (archivní foto) | Foto: Anna Vavríková / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Prostě se mi to líbí i moje zájmy jsou takové, že s tím souvisí - kick box a čínský kung-fu,“ vysvětluje Radiožurnálu v pražském rekrutačním středisku maturantka Zdeňka, proč se chce stát velitelkou průzkumné jednotky. A že to myslí vážně, už stvrzuje podpisem přihlášky na Univerzitu obrany.

„Celkově mi přijde atraktivní to zaměstnání být voják a tak nějak cítím, že je to pro mě,“ říká Zdeňka.

Uniformu by si chtěla hned po maturitě obléknout také Lucie. Pochází z vojenské rodiny, a tak měla o svém studiu jasno. Tedy až do chvíle, kdy si má vybrat obor, který bude na vojenské škole studovat.

„Nejsem si jistá, jestli na chemii nebo ještě na jiný obor. Mně hodně doporučují laboratoře, ale vždycky se mi hrozně líbily mise,“ přemítá Lucie.

Jak vypadá typický den?

Proto se Lucie přišla poradit s těmi, kteří už na armádní škole jsou. Prvák Václav, který chce sloužit jako pilot nadzvukové stíhačky Gripen, jí nejprve popsal, jak vypadá typický školní den.

„Máme nástup v 7 hodin ráno. Tam se udělá denní rozkaz, co nás ten den čeká, od kolika máme výuku. Pak jdeme normálně do školy a pracovní doba nám končí v 16 hodin, takže do 16 hodin musím být v uniformě.“

„Je tam něco, na co si člověk musí dávat pozor? Třeba alkohol? Dávají vám dýchnout?“ ptá se Václava Zdeňka. „Určitě, namátkově dávají dýchnout, že občas na nástup přijede vojenská policie s kufříkem a vyberou si pět nebo šest lidí.“

Zdaleka nejobtížnější je ale na vojenskou školu se vůbec dostat. Uchazeči musí splnit náročné požadavky školy na zdraví a fyzickou kondici. Kromě toho každého čeká dvouměsíční kurz základní přípravy ve Vyškově, na který Václav vzpomíná dodnes.

„Ve Vyškově se učíme základy, jak být vojákem. Takže pořadová cvičení, střelby, hod granátem, taktická cvičení. Pro mě ale bylo nejhorší, když jsme měli polní výcvik. To jsme byli dvě noci v lese a jednu noc nám kompletně celou propršelo. Takže jsme spali v bahně, museli jsme hlídat v okopu, který byl taky celý od bahna, pršelo na nás. Ale jinak v pohodě,“ vzpomíná.

Zájemců přibývá

Náročné přijímací zkoušky ale mladé lidi neodrazují, naopak zájemců podle školních statistik v posledních dvou letech přibývá. Konkrétně letos univerzita přijala přes 400 nováčků, což je asi o pětinu víc než loni. Důvodů je podle mluvčího Univerzity obrany Vladimíra Šidly víc.

„Studium na Univerzitě obrany je automaticky navázáno na garantovanou kariéru vojáka. Kromě té jistoty žijeme dneska v poměrně složité bezpečnostní mezinárodní situaci a i naši uchazeči toto vnímají a nějakým způsobem se snaží tím, že jsou pracovat do armády, na toto odpovědět,“ vypočítává Šidla.

Největšímu zájmu studentů se podle Šidly těší vojenské lékařství a také manažerské obory, které vychovávají budoucí velitele jednotek.

Z údajů školy se dá vyčíst i rostoucí zájem dívek o vojenské studium. Aktuálně tvoří asi třetinu všech studentů Univerzity obrany. Ještě loni to byla asi jen pětina. Celá armáda pak čítá zhruba 13 procent žen.