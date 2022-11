Rakušan: Chceme do konce ledna prosadit elektronizaci voleb. O online hlasování se bude jednat

Zákon o elektronizaci správy voleb chce ministerstvo vnitra prosadit ve vládě do konce ledna. S hlasováním online či poštou návrh nepočítá, podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) to bude záležet na dohodě parlamentních stran. Ministr kvůli tomu ustavil pracovní skupinu, která se má poprvé sejít koncem listopadu. Konkrétní závěry od ní bude chtít během příštího roku, řekl v pondělí Rakušan novinářům. Zákon by měl platit od ledna 2026. Praha 16:05 7. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Já bych v příštím roce chtěl nějaký výsledek, který bude mapovat politickou vůli k nějakým dalším změnám i názory odborníků,“ uvedl Rakušan | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Já bych v příštím roce chtěl nějaký výsledek, který bude mapovat politickou vůli k nějakým dalším změnám i názory odborníků,“ uvedl Rakušan k činnosti pracovní skupiny a možnosti doplnit zákon například o elektronické hlasování.

Uvedl, že je zastáncem korespondenční formy hlasování minimálně pro Čechy žijící v zahraničí, což loni navrhl Senát.

K novinkám zákona, který ministerstvo předložilo v květnu, patří zavedení jednoho volebního dne místo dvou, jak je v ostatních evropských zemí obvyklé. Lidé by mohli hlasovat vždy v pátek od sedmi do 22 hodin.

Měli by na to 15 hodin, tedy o hodinu déle než při současných dvou dnech. Jednodenní volby by odstranily problém se zabezpečením volebních schránek během noční přestávky, uvedl ministr. „Dvoudenní volby považujeme za historický relikt,“ řekl.

Obecní, krajské a senátní volby by se měly konat o prvním říjnovém týdnu vždy v pátek. Cílem je zabránit posunování termínu voleb směrem k létu. Jména kandidátů pro senátní a prezidentské volby by nově měla být seřazena na jednom hlasovacím lístku, nikoli na samostatných lístcích.

Znamenat to bude úsporu papíru ve výši až 15 milionů korun, uvedl Rakušan při představení zákona. Zmínil, že na základních principech se shodl s ostatními šéfy stran vládní koalice.

Jednotný seznam voličů

Zákon počítá s vytvořením informačního systému správy voleb, který bude obsahovat jednotný seznam voličů a okrskových volebních komisí, registr kandidátních listin a přinese možnost podávat kandidátní listiny prostřednictví elektronického formuláře, který odstraní chybovost při předkládání kandidátek, uvedl ministrův náměstek Petr Vokáč.

Vytvoření systému bude stát podle náměstka 200 milionů korun, provoz pak 20 až 40 milionů korun ročně. Náklady ve stejné výši náměstek odhadl i v případě zavedení elektronického hlasování.

Voliči si budou moci požádat o voličský průkaz elektronicky na kterémkoli volebním úřadě, v případě komunálních voleb s ním budou moci nově hlasovat na kterémkoli místě v domovské obci, tedy například i v nemocnici, uvedl ředitel odboru voleb Tomáš Jírovec.

Zákon je spojen se změnou ústavy, která by měla v duchu předchozích dohod zafixovat senátní obvody na 12 let tak, aby se neměnily kvůli změně počtu obyvatel každé dva roky při obměně třetiny horní komory.

Zákon o správě voleb má podle Vokáče by měl zastoupit původně připravovaný podrobnější volební kodex a sjednotit volební pravidla do jedné normy. Zavedení jednodenních voleb navrhovalo ministerstvo vnitra už před dvěma lety, tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO) jej ale neprojednala.