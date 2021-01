ONLINE: Vláda schválila nový program. Podnikatelé získají nárok na 400 korun na den za zaměstnance

V první lednové pondělí se sešla vláda, aby projednala aktuální epidemickou situaci v Česku. Ta se během vánočních svátků dostala v rámci protiepidemického systému na dosud nejvyšší hodnotu. V plánu měl kabinet posoudit platná opatření proti šíření koronaviru. Zabýval se také novými kompenzačními programy pro další obory zasažené pandemií covid-19. Praha 16:33 4. 1. 2021 (Aktualizováno: 17:25 4. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu a také ministr dopravy Karel Havlíček | Zdroj: Úřad vlády ČR

Vláda na pondělním jednání přijala nový kompenzační program Covid Gastro a uzavřené podniky. Podle ministra obchodu a průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) vychází z programu Covid Gastro. Pro účely zpřehlednění byl však nový program sloučen se všemi dalšími provozovnami, které musely být v důsledku vládních opatření zavřít.

Každý takový podnik by tak podle pondělního rozhodnutí vlády měl mít nárok na 400 korun na den za každého zaměstnance. Speciální bonus bude možné čerpat za dobu od poloviny října loňského roku do 10. ledna, kdy se program uzavře. Podle Havlíčka jde o první výzvu podnikatelům.

Všechny uzavřené provozovny budou moci využívat nový kompenzační program. Mimo toho, že mohou čerpat plné náhrady mezd, odvodů, nájmu, příp. kompenzační bonus pro OSVČ, budeme nově hradit zaměstnavateli na každého pracovníka 400 Kč/den. Aktuální rozhodnutí vlády. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) January 4, 2021

Podnikatelé budou moci žádat o novou kompenzaci paralelně vedle dosavadních programů, jako je hrazení mezd a odvodů v rámci programu Antivir nebo náhrada nájemného.

Právě program Covid nájemné vláda podle Havlíčka také upravila. Nově budou moci žádat o kompenzaci i provozovny, které si pronajímají louky nabo svahy. Jde tak primárně o skiareály, na které se doposud náhrada nájemného nevztahovala. O jejich otevření by vláda měla rozhodnout ve čtvrtek.

„Kvůli novým programům a výzvám jsme na ministerstvu průmyslu a obchodu navýšili počet zaměstnanců, kteří se jimi zabývají,“ uvedl na tiskové konferenci Havlíček. Díky tomu by se mělo urychlit vyplácení programů. Havlíček také upozornil provozovatele, že o podporu lze žádat pouze elektronicky. Vyzval proto podnikatele, aby využívali eIdentitu.

Na kritiku Hospodářské komory, že by se kompenzace pro podnikatele měly řešit spíše přes tržby, než přes počet zaměstnanců, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, že se podle něj jedná o spravedlivý režim. „Lidé mají možnost využívat více kompenzací najednou – COVID-Nájemné, Antivirus,“ komentoval.

Příspěvky na děti a dálnice

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) poté představil schválené opatření týkající se příspěvků na děti. Podle něj už nebude příspěvek, který rodič získal na dítě v době koronaviru, brán jako náhrada mzdy.

Kromě opatření týkajících se koronaviru vláda schválila také investiční pobídky nebo koncesionářskou smlouvu na dálnici D4. Podle slov Karla Havlíčka se podařilo vysoutěžit kvalitního koncesionáře, a vzniká tak projekt, na jehož bázi se má vybudovat dalších 32 kilometrů dálnic.

Šestý den v pátém stupni

Během vánočních svátků byl rizikový index v Česku na dosud nejvyšší hodnotě 90 bodů. V pondělí klesl o 5 bodů, přesto nadále celostátní skóre zůstává v pátém stupni pohotovosti, a to šestý den po sobě.

Vyšší prosincové denní nárůsty se nyní odrážejí v počtu lidí, kteří vyžadují nemocniční péči. Zatímco o svátcích byla nutná hospitalizace u více než 4300 nemocných, v závěru roku jejich počet přesáhl 6000. V pondělí je v nemocnicích 5777 pacientů, 877 je ve vážném stavu.

Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) nepředpokládá, že by se v Česku měla opatření proti covidu ještě zpřísňovat. Podle něj už také není, co by se zpřísňovalo. Řekl to v pondělí v ranním rozhovoru pro Radiožurnál.

