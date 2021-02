ŽIVĚ: Politici se shodli na pandemickém zákonu. Až začne platit, má podle opozice skončit nouzový stav

Vládní a opoziční politici našli shodu na znění pandemického zákona. Potvrdili to zástupci opozičních stran. Podle předsedy ODS Petra Fialy zahrnul kabinet do návrhu i řešení odškodňování. Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) ve čtvrtek navrhne ve sněmovně, aby tak byl se začátkem činnosti zákona ukončen nouzový stav. Podporu pro takový krok zatím hledá. Praha 9:49 18. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Lídři stran o předloze jednali v úterý a ve středu, po níž byla shoda na většině opozičních návrhů, ne však na odškodňování. K tomu zástupci parlamentních subjektů dospěli až na čtvrtečním jednání.

„Byli jsme opakovaně ujištěni vládou, ministerstvem zdravotnictví, že když bude schválen pandemický zákon v té podobě, na jaké jsme se domluvili, tak to ministerstvu poskytuje dostatek pravomocí a nástrojů k tomu, aby mohlo i mimo rámec nouzového stavu zvládat pandemii,“ uvedl Fiala.

„Pokud vše půjde dobře, tak pandemický zákon by mohl být účinný od příštího pátku (26. února),“ dodal šéf ODS. Pandemický zákon by měl nahradit nouzový stav, který je nyní vyhlášen do příští neděle 28. února.

O nouzovém stavu by pak na svém čtvrtečním jednání měli opět debatovat poslanci. Navrhne to předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Sám pak podporuje jeho zrušení. „Vláda se fakticky rozhodla ignorovat ústavní roli sněmovny, především její kontrolní funkci nad jednáním vlády. Argumentace, že jednala na základě žádosti hejtmanů, je zcela účelová. Hejtmani se fakticky zbavili své odpovědnosti,“ řekl Okamura, který kritizuje i znění pandemického zákona. Podle něj jde jen o převlečený nouzový stav.

Náhrada škod

Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s opozicí uvedl, že na náhradu škod by měli mít lidé nárok od 1. března do konce platnosti zákona. Uchazeči o odškodnění budou muset škodu prokázat, odpočítají se také již vyplacené kompenzace. „Potom mají rok, aby to předložili. Bude se to podávat na ministerstvo financí, které má šest měsíců na vyjádření,“ řekl Babiš.

S definicí odškodnění, která byla posledním zbývajícím sporným bodem, souhlasí všechny strany s výjimkou SPD, potvrdil Babiš. Opozice podle něj tvrdí, že by neměl být problém ani se schválením předpisu v Senátu, kde nevládní strany tvoří většinu.

Předseda vláda zároveň nepodporuje otevření maloobchodu, které chce vládě navrhnout ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Podle něj zatím není v této otázce kabinet jednotný. Sám Babiš to považuje za špatný nápad. „Pokud 50 procent lidí nedodržuje opatření, tak je to složitá situace. Ale myslím, že není situace, abychom rozvolňovali, není to dobrý nápad,“ dodal premiér.

