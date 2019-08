Proces stavebního řízení dálnic chceme zkrátit na jeden rok, říká ministr dopravy Kremlík

Česko trápí doprava. Páteřní dálnice D1 několikrát týdně kolabuje pod náporem kolon, další dálnice přibývají jen velmi pomalým tempem a stále není jisté, jak dopadne klíčový tendr na nový mýtný systém. Podaří se novému ministrovi stavbu dálnic rozběhnout, a co pro to udělá kromě personálních rošád na Ředitelství silnic a dálnic? Pondělním hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl nový ministr dopravy, nestraník za hnutí ANO, Vladimír Kremlík. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 6:00 20. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Premiér Andrej Babiš s ministrem Kremlíkem v pondělí diskutovali také o opravě dálnice D1. Ministr podle Babiše aktuálně „tlačí“ na Ředitelství silnic a dálnic. „Při opravě dálnice D1 prý už nechce ztratit ani den a naopak hledá, kde by se daly práce urychlit,“ uvedl premiér.

Pane ministře, jak vám jde rozvážení vody na kolonách v dálnici D1?

Tak vy začínáte vtipnou poznámkou.

Vaší poznámkou.

Samozřejmě Ředitelství silnic a dálnic vodu rozváží, je možné volat na linku 800 280 281. Asistenční vozidla Ředitelství silnic a dálnic mají k dispozici vodu vedle dalších technických prostředků použitelných v případě, že například rodina uvízne v koloně. Je to opatření ve prospěch rodin, ve prospěch těch, kteří cestují v případě mimořádné události.

Pane ministře, a co dalšího se vám podařilo udělat pro to, abyste lidem zlidštil jejich čekání v kolonách? Ty jsou na dálnici D1, kde se v tuto chvíli opravuje, velmi časté. Co všechno se vám podařilo vylepšit?

S kolegy z Ředitelství silnic a dálnic, s Policií České republiky a s Integrovaným záchranným systémem jsme se této problematice velmi intenzivně věnovali. Já jsem oslovil rádia s prosbou, aby maximálně informovala o situacích na dálnici, především na D1. Pro mě je hrozně důležité, aby řidič věděl, zda má, či nemá na dálnic D1 vjet.

V okamžiku, kdy se tvoří kolona, řada řidičů bývá nedisciplinovaná a nevěří dané situaci. Takže jsme jednali s policisty, jakým způsobem informovat řidiče o dopravě prostřednictvím rádií, mobilních aplikací a internetu. Řidičům chceme včas dát informaci, aby nejezdili.

Současně jsme změnili i zařízení pro provozní informace. V současné době tam probíhá asi šest až sedm nápisů nejenom v češtině, ale i v angličtině. Jednáme s také hejtmanem z Kraje Vysočina, s panem Běhounkem (Jiří Běhounek za ČSSD, pozn. red.). Začínáme se připravovat na zimu, hledáme objízdné trasy a řešíme i sněhové podmínky. Prověřovali jsme také posypové vozy.

To se občas stává... Ano, to je dobré, že už to řešíte teď.

To se stává. My jsme to s panem hejtmanem řešili v létě, abychom nebyli překvapeni, že v zimě sněží. Budeme k tomu mít koordinační schůzku v polovině září, kdy chceme seznámit veřejnost s konkrétními opatřeními na Vysočině. Samozřejmě jich bude vícero. Chceme dávat takzvané stanovení místní úpravy a chceme zakázat předjíždění kamiony na některých úsecích. Když jsem se seznamoval s tou danou situací a co pro to udělat, tak jsem zjistil, že první přijíždí hasiči, vyprošťují osobu z vozu a poskytují prostřednictvím zdravotníků první pomoc.

Pane ministře, a možná by řidiče potěšila informace o nějakém definitivním datu, kdy bude rekonstrukce dálnice D1 hotová.

To je informace, která je důležitá pro motoristy a samozřejmě i pro mě. Já jsem uložil Ředitelství silnic a dálnic, že modernizace D1 má být dokončena do roku 2021.

Stihne se to podle vás? Podaří se dodržet tento termín, o kterém se hovoří dlouhou dobu?

Podle informací, které mám z Ředitelství silnic a dálnic, by termín měl být dodržen. Uložil jsem Ředitelství silnic a dálnic, aby začalo jednat s jednotlivými zhotoviteli jednotlivých úseků. V současné době probíhají práce na pěti úsecích dálnice, práce na dalších dvou úsecích začnou na podzim. Chci, aby se začalo jednat se zhotoviteli s cílem zkrátit konkrétní dobu výstavby. Chtěl bych, aby řidiči byli obtěžováni co nejméně. Když to ale před námi nikdo neopravil, tak to musíme opravit my teď.

Pane ministře, do poslední chystané uzavírky zasáhl na konci července premiér Andrej Babiš, když si vymohl posun další plánované uzavírky z víkendu až na začátek pracovního týdne. Už víte, kolik to bude stát na pokutě?

Žádnou informaci o tom, že by si někdo něco vymohl, nemám.

Pan premiér hovořil o tom, že telefonoval na Ředitelství silnic a dálnic a zařídil posun.

Pan premiér hovořil se mnou, i s panem pověřeným ředitelem Mátlem. Pouze projevil názor a chtěl od Ředitelství silnic a dálnic, aby danou situaci řešilo.

Pan premiér se tvářil, že na tom má zásluhu on, pane ministře. Takže to tak nebylo?

To nechci komentovat, co říkal pan premiér. Já pouze říkám to, že jsem o tom s panem premiérem hovořil.

Já se ptám, kdo má zásluhu na tom posunutí?

Jednoznačně Ředitelství silnic a dálnic, které je ve smluvním vztahu se zhotovitelem, který stavbu realizuje a který posunutí umožnil.

A kolik to bude stát?

Já žádnou informaci o těchto částkách nemám. Předpokládám, že se rozběhne standardní mechanismus: Ředitelství silnic a dálnic bude tuto částku přezkoumávat co do její důvodnosti a výše. Já jako ministr dopravy budu chtít být detailně s danou situací seznámen a za ministerstvo dopravy si tuto částku budu chtít nechat mými odbornými útvary na ministerstvu přezkoumat.

Pane ministře, my už jsme tady několikrát narazili na Ředitelství silnic a dálnic, což je klíčový podnik pro výstavbu nových dálnic a silniční infrastruktury. Vy jste ve funkci 100 dní. Za tu dobu je na Ředitelství silnic a dálnic třetí šéf, když vezmeme i toho prvního, pana Kroupu, kterého jste ihned po svém nástupu vyměnil. Není to chyba?

Na vaše slova musím reagovat. Pokud jde o pana ředitele Kroupu, tam jsme se dohodli na ukončení jeho působení. Panu řediteli Kroupovi jsem tehdy nabídl místo v rámci resortu. On byl ale tehdy vyčerpaný. Já jsem potřeboval Ředitelství silnic a dálnic rozběhnout, dát mu nový impuls. Pokud jde o pana ředitele Kováčika, tak já nemůžu bránit nikomu, kdo za mnou přijde a řekne, že ze zdravotních důvodů musí ukončit svoje působení.

V médiích se ale objevily informace o tom, že to nebylo tak zcela ze zdravotních důvodů. Server Zdopravy.cz přišel s informací, že to bylo kvůli špatnému řízení Ředitelství silnic a dálnic. Informoval také o tom, které kroky Pavola Kováčika byly následně zrušeny. Nebylo za jeho odchodem tedy i něco jiného?

Server Zdopravy.cz u jednání s panem ředitelem Kováčikem, které jsem vedl já, nebyl. Jak ono jednání proběhlo, jsem zde popsal.

Dobrá. Server píše ale i o tom, že bezprostředně po odchodu Pavola Kováčika byl zrušen odbor motivačních nástrojů a služeb veřejnosti, který pan ředitel zavedl. To je asi pravda.

To by byl dotaz na pana pověřeného ředitele Mátla.

Trváte na tom, že to bylo ze zdravotních důvodů?

Já jsem odpověděl na to, že pan ředitel Kováčik ukončil své působení ze zdravotních důvodů, o což mě požádal. Jako člověk jsem jeho přání vyhověl a respektuji ho.

‚Nemůžu ohrozit mýtný tendr‘

Pane ministře, co vy uděláte pro to, aby se zvýšilo stále pomalé tempo výstavby nových dálnic?

Opatření, která jsem přijal na začátku vůči investorským organizacím ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic, pozn. red.), jsou ve své podstatě dvojí. První je legislativní. Na konci června ministerstvo dopravy odeslalo na Úřad vlády návrh novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Ten obsahuje některá ustanovení, která ke zrychlení povedou. Jedno z nich, které považuji za důležité, je stanovení lhůt pro vydávání tzv. závazných stanovisek. Současně jsme se dohodli s panem ministrem Brabcem, že omezíme počet závazných stanovisek podle zákona o ochraně přírody a krajiny, kterých bylo až 40. v současnosti bude vydáváno pouze jedno závazné stanovisko, které bude podkladem pro další rozhodnutí.

Druhou nutnou věcí je změna předpisů o povolování staveb, především stavební zákon. Je nutné pravit územní řízení. Je obecně známo, že příprava staveb v České republice trvá 10 až 13 let.

Zajímá mě, o kolik let by tu lhůtu bylo podle vás možné zkrátit.

Zatím je zpracován věcný záměr. Ten se přetváří v legislativní text, který připravuje ministerstvo pro místní rozvoj. V optimálním případě od úplnosti podkladů do vydání pravomocného stavebního povolení by ta doba byla jeden rok, což znamená, že se výrazně urychlí výstavba oproti stávající době 10 let.

Takže potom by příprava stavby trvala místo 10 až 12 let jeden rok?

Když to zjednoduším, trvala by přibližně jeden rok. Samozřejmě jsou tam majetkoprávní přípravy, výkupy pozemků a tak dále, nicméně proces územního a stavebního řízení by se zkrátil.

Nehovoříme tedy o výkupech pozemků a tak dále, to je mimo rámec té lhůty.

Na to je speciální zákon, kde jsou zase jiné lhůty.

Takže by to tak úplně jeden rok nebylo.

Ale já se bavím o těch stavebních povoleních a územních řízeních.

Na ministerstvu dopravy se zpracovává studie k projektu kanálu Dunaj – Odra – Labe. Podporujete vy osobně stavbu tohoto kanálu?

Tak já bych začal ještě z druhého úhlu pohledu. Vodohospodářská funkce vody je z mého pohledu velmi významná, i ve vztahu k suchu, které je v současné době řešeno. Vše, co se týká vody, podporuji. První věc, ke které se chci vyjádřit, je koncepce vodní dopravy. My v současné době řešíme na ministerstvu dopravy ve spolupráci s ministrem zemědělství Tomanem i otázku plavebního stupně Děčín, jeho výstavby, to znamená stanovení kompenzačních opatření.

Pane ministře, využiji toho, že se nadechujete, mě zajímá ten kanál.

Na podzim chci předložit vládě výsledky té studie, která posuzovala vodní koridor Dunaj – Odra – Labe s dalším návrhem dalšího postupu, který je v současné době na ministerstvu dopravy podrobován diskusi.

Váš názor?

Tento projekt má svoji budoucnost, ale v určité míře korekce. Jsou tam tři větve, labská, dunajská a oderská. Ta Labská finančně nevychází, stála by kolem 600 miliard. Ty zbývající větve bych podporoval, nicméně otázkou jsou ještě územní rezervy. Nedá se jednoznačně říct, jestli to podporuji, nebo ne.

Zdaleka nemáme dostavěnu základní dálniční síť ani vysokorychlostní železniční tratě. Skutečně podporujete, abychom se pustili do tak velkého projektu?

Je to otázka priorit a času. Vy jste se pouze zeptala v obecné rovině. Prioritou jsou nepochybně silnice a vysokorychlostní tratě, teprve pak v nějakém horizontu vodní koridor. Na otázku vodního koridoru nemám úplně hotový názor, jelikož jsem neviděl vypořádané připomínky ze Senátu Parlamentu České republiky. Až se seznámím s nimi a s názorem mého odborného útvaru, tak k tomu zaujmu finální stanovisko a návrh dalšího postupu předložím Vládě České republiky, což bude na podzim.

V Česku finišuje příprava nového mýtného systému, který by měl nahradit současný systém mýtných bran. Už je jasné, jak to bude s výběrem mýta na silnicích první třídy?

Já jasno mám. Z mého úhlu pohledu je zcela nezbytné neohrozit mýtný tendr a majetkové zájmy České republiky. Je nesmírně důležité jednak vybírat mýtné na jedničkách, jak předpokládá samotný tendr, což ale může mít dopady na kraje, na obce a na účastníky silničního provozu.

Nechci, aby kamiony objížděly zpoplatněné komunikace po dvojkách nebo trojkách a ohrožovaly tam lidi. Na ministerstvu dopravy spolu s Asociací krajů, Svazem měst a obcí a Sdružením místních samospráv vedeme četná jednání s cílem řešit dopady zpoplatnění. Myslím, že i Asociace krajů i Svaz místních samospráv již chápou, že já nemůžu ohrozit mýtný tendr a majetkové zájmy České republiky.

V současné době probíhají správní a soudní řízení, dokonce probíhá i trestní řízení. Stát vysoutěžil mýtný tendr za nějakých podmínek a vítěznému konsorciu bude platit určité peněžní částky. Jako ministr dopravy chci udělat maximum pro to, abych dopady zpoplatnění eliminoval pokud možno na nejnižší možnou míru.

Činíme řadu opatření. Pomáháme krajům a obcím se stanovením místní úpravy. Chceme, aby kraje, případně obce umístily příslušná dopravní značení, která zakážou kamionům průjezd po dvojkách a trojkách. Hledáme, jak zajistit finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury, s nímž vedeme úzká jednání. Nedávno proběhlo jednání pracovní skupiny s Asociací krajů.

‚Prezident se od Ústavy nevychýlil‘

Pojďme k politice. Jste právník. Jak byste nazval to, že prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat Michala Šmardu ministrem kultury? (Rozhovor odvysílal Radiožurnál předtím, než Michal Šmarda z ČSSD oznámil, že se nebude ucházet dál o post ministra kultury, pozn. red.)

Jsem právník, ale nejsem ústavní právník.

Tak pojďme k té odpovědi.

Jak mám načtenou Ústavu, tak nejsem přesvědčen o tom, že by se pan prezident vychyloval z rámce ústavních postupů. Ale nejsem ústavní právník. Ústavní právníci mají různé názory, já jsem dopravní právník.

Pane ministře, znovu, jste právník. Podle vás tedy prezident Miloš Zeman neporušuje Ústavu? Může nejmenovat Michala Šmardu ministrem kultury?

Tak jak jsem si vyhodnotil danou situaci já jako právník, tak se nedomnívám, že by pan prezident České republiky Miloš Zeman postupoval mimo ústavní rámec. Ale je to můj názor.

Kdy už by postupoval mimo rámec Ústavy?

Nemám zkušenost, že by v minulosti bylo jakýmkoliv Ústavním soudem judikován takovýto postup, který by řekl a jednoznačně by vyložil ústavu a řekl by, tento postup je mimoústavní. Takže já bych si počkal na některé rozhodnutí Ústavního soudu a z něho bych jako z precedentu vycházel.

Pane ministře, neslovíčkaříme tady? Skutečně byste i před svými kolegy právníky hájil to, že prezident Miloš Zeman neporušuje svými kroky Ústavu?

Abych se mohl vyslovit, tak bych musel znát rozhodovací praxi Ústavního soudu, abych vyšel z nějakého precedentu, který by byl vodítkem pro výklad Ústavy. Nemám informaci o tom, že by existovalo rozhodnutí Ústavního soudu, které by jednoznačně stanovilo mantinely a konstatovalo by, že postup jakéhokoliv pana prezidenta je mimo Ústavu. Zatím je to pouze o názorech. Jediný, kdo by mohl rozhodnout určitým způsobem v konkrétní věci, by byl Ústavní soud. A já rozhodnutí Ústavního soudu neznám.

Kdybyste byl poslancem, podpořil byste senátní návrh ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana?

Já bych se s ním musel seznámit. Senátní návrh, tak jak o něm vy hovoříte, já neznám. Musel bych ho vyhodnotit, jako právník bych si ho vyložit a podle toho bych se rozhodl.

Nejste také politik, pane ministře? Ministr je politická role.

V tomto ohledu nepochybně jsem politik.

Váš politický názor je stejný jako ten právní?

Můj politický názor na co?

Na jednání prezidenta Miloše Zemana a nejmenování Michala Šmardy ministrem kultury.

Je stejný. Nicméně já bych si přál, aby vláda pokračovala dál, abychom nemuseli tyto otázky řešit. Chtěl bych, abychom na vládě řešili dopravní témata, abychom řešili skutečně to, co pomůže lidem na silnicích.

Jak by, pane ministře, měl premiér Andrej Babiš v tuto chvíli postupovat?

Já nemůžu radit panu premiérovi.

Pane ministře, váš názor, prosím.

Já nemůžu radit panu premiérovi.

Já se ptám na váš názor, jak by měl premiér Andrej Babiš postupovat v situaci, kdy jsme v určité krizi. Ať už jde o krizi vládní, nebo ústavní, jak to nazývá velká část politické reprezentace.

Moje odpověď je, že bych si přál, aby vláda fungovala a abychom řešili věcné problémy ve prospěch lidí této země. Já potřebuju řešit D1, já potřebuju stavět dálnice. Nepřeji si, aby byla politická krize.

A není důležité to, jestli je dodržována Ústava?

Jako právník jsem na to svůj názor řekl. Nedomnívám se, že by pan prezident postupoval mimo ústavní rámec. Ale je to můj právní názor, neznám žádné rozhodnutí Ústavního soudu, které by bylo vodítkem. A znovu říkám, že bych chtěl řešit problémy této země.

Potřebuji, abychom na D1 nestáli v kolonách, abychom přijímali opatření, abychom v Poslanecké sněmovně našli shodu nad novelou 416, to znamená nad urychlením výstavby. Také potřebuji, abychom pokud možno schválili v co nejkratší době rekodifikaci stavebního práva.

Jak se díváte na to, že působíte ve vládě trestně stíhaného premiéra?

Já jsem právník a jako právník říkám, že platí presumpce neviny pro každého. Jsme demokratický právní stát. A dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není komukoliv prokázána vina, tak z hlediska ústavního práva platí presumpce neviny.

V tomto pohledu jste tedy jenom právník a jiný názor na to nemáte.

Můj názor právní a politický je v této věci shodný.

Co je podle vás ještě přijatelné z hlediska politické morálky, kde byste měl tu hranici? Můžeme se bavit konkrétně. Státní zastupitelství rozhoduje o tom, jestli premiér bude obžalován v kauze Čapí hnízdo. Je to pro vás stejné, jak jste říkal, anebo je to jiná situace?

Z mého pohledu je to věc stejná. O vině nebo nevině nerozhoduje státní zástupce, o vině nebo nevině rozhoduje soud. Těžiště trestního řízení je v řízení před soudem. V tomto ohledu je můj názor pořád shodný, platí presumpce neviny pro kohokoliv. Jak pro premiéra, tak pro člena vlády, ale pro jakéhokoliv občana. Od toho jsme demokratický právní stát.

Z hlediska politické kultury, co už by pro vás bylo nepřijatelné?

Já jsem se nad otázkou politické kultury v této souvislosti nezamýšlel.

Nikdy?

V této souvislosti ne. Z mého pohledu tady platí právo a platí presumpce neviny.