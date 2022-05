Nová fakta v kauze Vrbětice: policie podezřívá obchodníka a jeho ženu ze špionáže

V kauze výbuchů muničních skladů ve Vrběticích, za kterými stála podle policie ruská tajná služba GRU, se objevila nová fakta.

Kriminalisté podezřívají obchodníka a bývalého ruského vojáka s českým pasem Nikolaje Šapošnikova a jeho manželku Elenu ze špionáže.

Radiožurnálu a Respektu to potvrdily dva zdroje obeznámené s vyšetřováním.

Manželé Šapošnikovovi jsou podezřelí, že si psali e-maily o citlivých zbrojních obchodech s generálmajorem ruské zpravodajské služby GRU Andrejem V. Averjanovem, jehož jednotka údajně výbuchy v roce 2014 ve Vrběticích naplánovala a provedla.

Kromě toho se Šapošnikovovi potkali s Averjanovem v Portugalsku krátce před výbuchem. Pro Radiožurnál a Respekt to přiznala jejich dcera, kterou reportéři vypátrali na severní Moravě. Podle svých slov ale nevěděla, že jde o špiona. „On je nějaký literární historik. Pamatuji si jen pocit z něho – úžasný," popsala jejich setkání. Elena Šapošniková a Nikolaj Šapošnikov na snímku z roku 2012 | Foto: Rajce.net

Bylo 16. října 2014, když ve Vrběticích vybuchl sklad číslo 16, který měla pronajatý zbrojařská firma Imex Group. Exploze usmrtila dva lidi, do vzduchu vylétly tuny munice. Kvůli explozím byli několikrát evakuováni obyvatelé okolních obcí. Druhý výbuch o měsíc a půl později zničil další sklad a jen souhrou náhod se nikomu nic nestalo.

Krátce před prvním výbuchem, na začátku října, se odehrál jeden neobvyklý rodinný výlet. Rodina Šapošnikovových vyrazila do portugalského Lisabonu. Když si prohlíželi památky, přidal se k nim muž, který se „představil jako Andrej”.

„Potkali jsme se na kávu, turisticky jsme se dívali na Portugalsko. Prostě výlet, on se k nám přidal,“ popsala dcera Šapošnikovových schůzku v Lisabonu, když ji reportéři zastihli v jejím domě na severní Moravě.

„Pamatuju si akorát, že jsme koukali na krásu Portugalska. Fakt jsme se projeli historickou tramvají… Přiletěl za námi. Nebo přiletěl prostě, chvilku s námi byl – hoďku, dvě, tři…,“ vzpomínala.

Tím „Andrejem“ je ve skutečnosti generálmajor Averjanov, jehož jednotka 29155 údajně vrbětické výbuchy naplánovala a provedla. Averjanov se prý se Šapošnikovovými znal už z dřívějška.

„Nevím, jak dlouho se znali, ani kdy se seznámili. Vím, že ho neviděli poprvé. Byl jim představený, on je nějaký literární historik. Dřív tam proběhl nějaký obchod a bylo to naprosto v pořádku, on tam pomáhal s nějakými kontakty. Takže taťka ho znal spíš pracovně a mamka se do toho nějak vložila,“ řekla dcera Šapošnikovových.

A zároveň dodala, že „na ni působil velmi dobře“: „Pamatuji si jen pocit z něho – úžasný. Byl to člověk, který byl velmi pozitivní, otevřený, vřelý. Kdyby mi někdo řekl, že je to šéf GRU, tak mu to prostě nebudu věřit.“

Poznala ho až z fotek?

Pro policii jde o poměrně zásadní svědectví. Kriminalisté už od počátku zkoumají, zda GRU nemohla mít v Česku někoho, kdo jí s akcí pomáhal. A jejich zájem míří právě na Šapošnikova, tedy Rusa s českým pasem, bývalého profesionálního vojáka ruské armády, který dlouhodobě pracuje pro ostravskou firmu Imex Group, což je nájemce vybuchlých skladů.

Šapošnikovova dcera tvrdí, že během portugalského setkání netušila, že jde o agenta ruské tajné služby GRU. „Když potom někdy (loni - pozn. aut.) v květnu vyšly fotky, jak Averjanov vypadá, tak jsem si spojila, že to je ten člověk, kterého jsem viděla v Portugalsku. Takže ano, fyzicky jsem ho viděla, ale že to byl on, jsem zjistila až potom.“

Ani její otec prý nevěděl, že Averjanov je ve skutečnosti ruský špion. „Naši ho znali, ale taky netušili, že to je on.“ To samé reportérům Radiožurnálu řekla i letos v lednu, když se jí poprvé ptali na kontakty jejího otce s Averjanovem.

Tehdy ale také tvrdila, že neví, jestli se její otec setkal s Averjanovem v portugalském hlavním městě. „Neumím na to odpovědět, jestli něco takového proběhlo,“ uvedla tehdy, i když, jak nyní připustila, v Portugalsku na setkání s Averjanovem sama byla.

Šapošnikov ani jeho žena na dotazy Radiožurnálu nereagovali. Před časem ale pro Českou televizi řekli, že žádné agenty neznají.

„Co znamená agent, já žádné agenty neznám. Podezřelých ruských agentů v Evropě je tolik, že bychom se všichni divili, kdyby je všechny spočítali,“ tvrdil Šapošnikov loni v prosinci. „Pokud je to generál elitní (Averjanov, pozn.red), tak se bude zajímat o nějaký sklad?“ dodala jeho manželka.

Sklady měla v pronájmu společnosti Imex Group, pro kterou Šapošnikov pracuje. Její advokát Radek Ondruš v emailu napsal, že o kontaktech Šapošnikova nic neví.

„Společnosti Imex Group není o tomto setkání nic známo. Pracovníci společnosti nemají povinnost sdělovat, s kým se v mimopracovní době stýkají,“ uvedl. I on už dříve kontakty Averjanova se Šapošnikovem vyvracel.

„Nikolaj Šapošnikov dle svého vyjádření kontakty s generálem Averjanovem popírá a společnost nemá informace svědčící o opaku,“ uvedl letos v lednu.

E-maily pro agenta

Výlet do Portugalska ale není jediná okolnost, která Šapošnikova s Averjanovem spojuje. Radiožurnálu a týdeníku Respekt potvrdily dva zdroje obeznámené s vyšetřováním, že Šapošnikov i jeho manželka Elena jsou podezřelí, že si s Averjanovem psali e-maily. A nešlo o literární historii.

„Jejich obsahem byly citlivé informace o zbrojních obchodech, třeba o pohybu vojenského materiálu," upřesňuje zdroj.

„Policie kvůli tomu zahájila úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vyzvědačství,“ dodal.

Což je v právní terminologii prvotní fáze přípravného trestního řízení, která slouží k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin.

„Zahájení úkonů trestního řízení znamená, že podle dostupných informací Nikolaj Šapošnikov se svou manželkou je podezřelý ze spáchání daného trestného činu. Vyšetřování se tedy ubírá již konkrétním směrem. Nyní policie nashromažďuje důkazy a následně podezřelé obviní. V případě, že se důkazy neukáží jako dostatečné, věc odloží,“ komentoval to expert na trestní právo Martin Richter z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Dozorující státní zástupce Martin Malůš posun v kauze nekomentoval. „K tomu rozhodně nic říkat nebudu. Mějte se, na shledanou,“ řekl a položil telefon. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej odkázal na to, že poskytovat informace k případu může jen státní zástupce.

Oba nedaleko Vrbětic

Prověřování se točí kolem Šapošnikova ale i kvůli další podezřelé okolnosti. Přestože Šapošnikov podle své dcery žije už 15 let v Řecku, když došlo k výbuchu prvního skladu, byl zrovna v Česku. Důvodem měla být právě návštěva dcery žijící na severní Moravě.

V dojezdové vzdálenosti od Vrbětic byl i Averjanov, jak už před časem zveřejnil týdeník Respekt a investigativní server Bellingcat.

Averjanov byl podle zjištění kriminalistů zrovna ubytovaný ve slovenských lázních, které jsou od muničních skladů dvě hodiny cesty autem. Policie a BIS jsou přesvědčeny, že akce byla řízena přímo Moskvou, podle nich o tom svědčí právě to, že na ni přímo dohlížel Averjanov, který se zodpovídá vedení GRU podléhajícímu ministerstvu obrany a Kremlu.

Do Česka přicestovali na pasy vydané Ruskou federací i agenti ruské GRU Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin, kteří podle policie přímo za explozemi z roku 2014 stojí. Tito důstojníci elitní jednotky 29155 také v britském Salisbury otrávili bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala.

Zda Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin vstoupili přímo do muničních skladů vrbětického areálu, zatím vyšetřování neprokázalo. Po akci byli ale oba oceněni nejvyšším ruským státním vyznamenáním Hrdina Ruska a nejméně čtyři další členové jednotky, kteří se na akci měli podílet, dostali od ruské vlády bezprostředně po operaci zdarma byty.

NCOZ i tajné služby pracují s verzí, že cílem útoku byl materiál bulharského obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva. Podle policejního vyšetřování mohlo jít o zásilku připravenou pro export na Ukrajinu na podporu boje proti ruským separatistům. Gebrev údajně nedávno vypověděl, že zbraně byly určené na Ukrajinu a také do Sýrie, na pomoc povstalcům v Sýrii bojujícím proti prezidentovi Bašáru Asadovi.

Muniční sklady, Vrbětice | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz