Výběr z médií: Čechy zlákaly levné letenky do tepla, dražší skládkovací poplatek i vyšší tržby e-shopů

Hitem letošní zimy je cestování do exotických destinací. Například o dovolenou na Maledivách oproti loňskému roku projevilo zájem o 287 procent více Čechů, píše Mf Dnes. Od prvního ledna se zdraží cena takzvaný skládkovací poplatek. Novým odpadkovým pravidlům se věnují Lidové noviny. A Hospodářské noviny informují o trendu nákupů online. Více se dočtete ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. výběr z médií Praha 6:59 29. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maledivy (ilustrační foto) | Foto: SusannWeiss | Zdroj: Pixabay

Mf Dnes

Místo Jadranu Maledivy, píše Mf Dnes. Podle deníku jsou milovníci exotiky ochotní kvůli dovolené podstoupit i testy na koronavirus. Hitem zimní sezony v teple jsou například ostrov Zanzibar, Kuba nebo Dominikánská republika. Češi teď létají taky do Mexika nebo Dubaje.

Delegáti cestovek zažívají v Egyptě těžké chvíle. Doufají, že se čeští turisté nejpozději na jaře vrátí Číst článek

Na podzim se přitom podle společnosti Pelikan.cz mezi Čechy zájem o létání do ciziny snížil na zhruba pět až deset procent oproti loňskému roku. I díky tomu letenky do exotických destinací zlevnily. Na Maledivy se cestující dostane zhruba o deset procent levněji než v minulých letech. I tak stojí týdenní nebo desetidenní zájezd 30 až 40 tisíc korun pro jednoho. Maledivy navíc požadují negativní test na koronavirus, ten ale většinou proplácí cestovní kancelář.

Zájem o dovolenou na Maledivách ve srovnáním s loňským rokem narostl podle společnosti Student Agency o 287 procent. Česká letiště i tak pořád odbavují zlomek cestujících oproti jiným rokům.

Lidové noviny

Odpad na skládkách bude stát víc. Od prvního ledna začínají platit nová odpadová pravidla. Ta mají pomoci, aby se smetí méně vyhazovalo a více recyklovalo. Na skládkách teď končí bezmála polovina odpadu z českých domácností. O zdražení skládkování se dočtete v úterním vydání Lidových novin.

Skládky by v Česku měly dostat červenou v roce 2030. Do té doby se bude každoročně zdražovat takzvaný skládkovací poplatek. V současnosti je 500 korun za tunu uloženého komunálního odpadu. V této cenové hladině se pohybuje už přes deset let. Příští rok se zvýší na 800 korun, a roce 2029 by měl být 1850 korun za tunu.

‚Z okna vidím pošťáka, na mobilu SMS, že nejsem doma.' Za chyby se kurýři omlouvají, jsou na hraně kapacit Číst článek

Ministerstvo životního prostředí tak chce města a obce motivovat k tomu, aby ještě víc třídily. Motivaci má obstarat takzvaná třídicí sleva. Počítat by se měla podle množství smetí uloženého na skládky v přepočtu na počet obyvatel.

Hospodářské noviny

České e-shopy letos očekávají tržby 196 miliard korun. To je o necelou třetinu víc než loni. Díky vládním opatřením proti šíření koronaviru e-shopy masivně rostly. Odhad Asociace pro elektronickou komerci a internetového srovnávače cen Heureka přináší Hospodářské noviny.

Trend nákupů on‑line je dlouhodobý, letos byl však nárůst extrémní. V jarním období, kdy musela většina kamenných obchodů nebo restaurací poprvé zavřít, vzrostly meziročně podle agentury Nielsen nákupy na internetu o 101 procent. Při podzimním lockdownu se pak on‑line prodeje zvedly o 91 procent.

Právo

Nemocnice čekají na vytvoření centrálního registru lidí, kteří byli naočkovaní proti koronaviru. Zatím si každé zařízení vytváří svou vlastní evidenci, kterou by následně mělo do jednotného registru začlenit. Píše o tom úterní Právo.

Mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá s odkazem na ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), který v nemocnici působil jako náměstek, Právu řekla, že centrální registr očkovaných by měl být spuštěný v nejbližších dnech. Lidé by měli dostávat jak tištěné, tak i elektronické potvrzení o očkování, které by jim mělo usnadnit cesty přes hranice.