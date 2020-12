‚Z okna vidím pošťáka, na mobilu SMS, že nejsem doma.' Za chyby se kurýři omlouvají, jsou na hraně kapacit

Pošťáci i kurýrní společnosti v posledních dnech dopravují rekordní množství balíčků. Jen třeba Česká pošta měla v jeden den v přepravní síti více než milion zásilek. Kapacity doručovacích společností jsou vytížené na maximum, některé firmy tak nestíhají objednávky vyřizovat včas nebo podle zadání zákazníků. Dodávky se zpožďují i o několik dní. Praha 10:04 14. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká pošta, doručování dopisů a balíčků | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Michaela z Prahy, se kterou natáčel Radiožurnál, si u České pošty připlatila za doručení balíku přímo do vlastních rukou. To proto, aby nemusela stát frontu na pobočce. Oproti běžné ceně přepravy vydala o dvacet korun navíc.

„Ten den, co mi měli zásilku doručovat, tak mi pošta poslala jak e-mail, tak i esemesku s tím, že mi ten den veze balíček. Tak jsem byla připravená doma a okolo desáté z okna vidím, jak pošťácké auto vjíždí do naší ulice, načež s údivem sleduju, jak se na konci ulice otáčí, z toho auta nikdo nevystupuje a v tu chvíli mi pípá mobil – SMS: Vaši zásilku se nepodařilo doručit,“ popisuje svoji zkušenost Michaela.

A stejný scénář se opakoval i podruhé. Nakonec si Michaela pro svoje zásilky musela dojít na pobočku pošty. Peníze, které vydala za službu „balík do ruky", už ale zpátky nedostala. Podle mluvčího pošty Matyáše Vitíka je na vině nedostatek pracovníků.

„Pokud někdo je doma a nedoručíme mu balík, tak se za to omlouváme, ale v drtivé většině případů je to z kapacitních důvodů, že prostě nemáme už personální kapacity na to doručit balík,“ vysvětluje Vitík.

Také zákazníci Zásilkovny řeší problém s doručením na konkrétní adresu. Na rozdíl od pošty firma lidem nedostatek kompenzuje, doplňuje mluvčí Kamil Chalupa. „Museli jsme některé zásilky směřující na adresu přesměrovat na nejbližší výdejní místo. Pokud k této situaci dojde, zákazník od nás následně dostane kompenzaci v podobě odeslání jedné zásilky zdarma,“ říká Chalupa.

Na hraně kapacity

Přepravní společnost DPD má každý den v terénu bezmála tři tisíce kurýrů – tedy o polovinu víc než na začátku září. Přesto ale není v jejich silách rozvézt všechny objednávky včas. Denně přepravují zhruba tři sta tisíc balíků. Firma už proto omezuje příjem zboží z e-shopů.

„My jedeme už několikátý týden úplně na hraně kapacity. Celý systém má nějakou kapacitu. Musíme dávat limity, abychom tu kapacitu nepřekročili. Doručujeme zhruba 98 procent balíků následující den, nejpozději třetí pracovní den doručíme úplně všechno,“ uvádí generální ředitel společnosti Miloš Malaník.

Na omezené doručování na svých internetových stránkách upozorňuje třeba i přepravce PPL. Zásilky se proti běžné lhůtě dodání zpožďují až o tři dny. Prodlevu připouští i další z velkých přepravních společností GLS.

Za enormní vytížení kapacit mohou podle Vitíka z České pošty mimo jiné slevové akce typu Black Friday, ale také vládní opatření. „Celá společnost žije nejenom Vánocemi, ale bohužel i covidovou krizí. To se odráží i na počtech balíků, které Česká pošta přepravuje. Je vidět, že lidé si objednávají nejenom klasické vánoční dárky, ale i řekněme nějaké zboží běžné potřeby, které by si standardně koupili v kamenném obchodě. Ale tím, že tím obchody byly až donedávna uzavřené, tak využívali e-shopy,“ sděluje Vitík.

Aby lidé měli jistotu, že jejich zásilky dorazí na Vánoce, mají už jen poslední týden na odeslání. Většina přepravních firem udává nejzazší datum podání osmnáctého prosince.