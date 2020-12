Nemocnice nemají být odběrová a očkovací centra. Klíčové je, aby očkovat mohli praktici, říká Feltl

V České republice se začalo očkovat proti onemocnění covid-19. Pro zájemce z řad veřejnosti by vakcína mohla být dostupná na jaře. Klíčové je nyní schválení dalších vakcín – zejména těch, které umožní skladování v ambulancích lékařů, připomíná ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl. Zatím dostupnou vakcínu firem Pfizer a BioNTech je totiž nutné uchovávat v extrémním chladu -70 stupňů Celsia. Praha 18:31 28. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování vakcínou od Pfizeru a BioNTechu mohou provádět pouze zařízení, jež disponují speciálními mrazáky | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Bude to fundamentální výhoda, která umožní to, co je potřeba nejvíc – aby začali očkovat praktičtí a ambulantní lékaři. Není realistické, aby nemocnice proočkovávaly celou populaci. Nemocnice musí normálně fungovat, když je člověk nemocný,“ upozorňuje Feltl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Šéf VFN Feltl: Nemocnice nemají být odběrová a očkovací centra. Klíčové je, aby očkovali praktici

Aby nemocniční zařízení byla schopná zastávat svou hlavní úlohu, nemohou zkrátka plnit funkci odběrových a očkovacích center, dodává ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

V tuto chvíli ale mohou očkování provádět pouze zařízení, jež disponují speciálními mrazáky. Jednodušší skladování zřejmě přinese až schválení dalších očkovacích látek, například od firem Moderna nebo AstraZeneca. Praktičtí lékaři by se tak do očkování mohli zapojit v květnu.

Omezené výrobní kapacity

„Pod kontrolu dostaneme pandemii ve chvíli, kdy proočkovanost populace v zemi dosáhne ideálně 70 procent,“ vysvětluje předseda České vakcinologické společnosti a šéf epidemiologické skupiny při ministerstvu zdravotnictví Roman Chlíbek.

Odhaduje ale, že k tomuto cíli se dopracujeme až v červnu 2022, píše se v české očkovací strategii. „Souvisí to s výrobními kapacitami farmaceutických firem,“ říká vakcinolog.

Každý stát Evropské unie dostane z hromadného nákupu vakcín jen poměrnou část. Také díky společnému jednání prostřednictvím Evropské komise se povedlo získat „velice příznivou cenu“, připomíná výhodu této cesty Chlíbek.

„Pro nás je z pohledu nemocnice klíčové, aby byli proočkováni zdravotníci a rizikové skupiny, tedy pacienti, kteří k nám chodí s vážnějšími projevy nemoci. Pokud se toto podaří, tak aniž bych to bral na lehkou váhu – očkování dalších skupin není takovou prioritou,“ dodává Feltl.

Lepší očkování než covid

Mezi prvními očkovanými byl kromě premiéra Andreje Babiše (ANO) nebo ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) také chirurg Pavel Pafko. Ten ubezpečuje, že se po očkování cítí dobře: „Už jsem to onemocnění prodělal a s píchnutím do paže to nelze srovnat.“

Pafko apeluje na občany České republiky, aby se vakcíny neobávali. „Firma Pfizer testovala na víc než 40 tisících dobrovolníků. To je mi dostatečnou zárukou.“

Poslechněte si celý audiozáznam Speciálu Martiny Maškové a Jana Burdy.