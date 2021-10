Výběr z médií: zdražení na železnicích, drahé zabezpečení tratí i zamítnuté dlouhodobé hypotéky

V českém tisku se ve středu dočtete, že kvůli stále zvyšujícím se nákladům podraží i železniční doprava. České dráhy chystají zvýšení cen už od prosince, kilometrový tarif chce zvednout v průměru o 3,2 procenta, píší Hospodářské noviny. Zabezpečení trati z Kralup do Děčína a dál k hranici s Německem vyjde podle Mf Dnes na skoro třetinu celého rozpočtu na zabezpečení železnic v Česku. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:22 20. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli stále zvyšujícím se nákladům podraží i železniční doprava. České dráhy chystají zvýšení cen už od prosince, kilometrový tarif chce zvednout v průměru o 3,2 procenta, píší Hospodářské noviny (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Zabezpečení železnice do Ústí vyjde šestkrát dráž. Takový je titulek článku Mf Dnes. Zajištění celkem pěti tisíc kilometrů tratí v Česku má podle deníku stát 47 miliard korun. Trať z Kralup do Děčína a dál k hranici s Německem z toho vyjde na skoro než třetinu. Podle ministerstva dopravy je tam potřeba i vylepšit další infrastrukturu.

Zavedení zabezpečovacího systému ETCS bude stát 46 miliard. Poprvé bude nasazen za dva roky Číst článek

Regionální Deník

Na co by si měli dávat pozor dosavadní klienti Bohemia Energy, kteří hledají nové dodavatele? Seznam sestavila redakce regionálního Deníku. Měli by si vybírat podle webového srovnávače Energetického regulačního úřadu. A zpozornět u těch, kteří uvádí ceny bez DPH nebo na malé dodavatele s pouhými stovkami odběratelů a extrémně levnými ceníky.

Hospodářské noviny

Kromě energií, potravin nebo stavebních materiálů zřejmě podraží kvůli stále zvyšujícím se nákladům i železniční doprava. Tématu se věnuje středeční vydání Hospodářských novin. České dráhy chystají zvýšení cen už od prosince, kdy má začít platit nový jízdní řád. Největší český dopravce chce kilometrový tarif zvednout v průměru o 3,2 procenta. Zvýšení ceny chystají i další železniční dopravci. Změna cen podle Českých drah odpovídá výši inflace. Kvůli té pravděpodobně zdraží nebo už zdražili další železniční dopravci jako Regiojet, Arriva nebo Leo Express.

‚Končí období extra levných hypoték.‘ Průměrná sazba hypoték v září stoupla posedmé v řadě Číst článek

Právo

Řešením nedostupnosti vlastního bydlení by podle některých bank mohly být hypotéky na víc než 30 let. To se ve středu dozvíte z deníku Právo. Problém je ale v tom, že podle České národní banky natahování doby splatnosti není cestou z této krize, ale naopak můžou ohrozit celý systém.

Lidové noviny

Na českých sociálních sítích přibývá falešných dobročinných sbírek. Ve středu se o tom dočtete v Lidových novinách. Objasněnost je přitom podle policie velmi nízká, pachatelé jsou často i profesionální podvodníci. Pro detektivy je navíc značně složité se k pachatelům dostat. V internetovém prostředí se podle nich obecně velmi těžko pátrá.