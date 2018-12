Spojení vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo s Rittigem? ‚Říkali mu Nevťa a spoléhali na něj,‘ uvádí rozsudek

Kauza Neograph

Sitta v roce 2011 upozornil policii na možné tunelování pražského dopravního podniku. Poté jeho otec o firmu přišel při nepřátelském převzetí, nové vedení papíren na ně podalo trestní oznámení za tunelování firmy a začal několikaletý soudní spor. Obžaloba napadala Sittu za to, že jako obchodní ředitel Neographu uzavřel v roce 2010 jménem své společnosti Avium Partners smlouvu s Neographem a jeho klienty o zprostředkování obchodů. Poté si údajně nechával vystavovat faktury za fiktivní plnění, a to v úmyslu opatřit si na úkor Neographu prospěch. Původně ho za to soud potrestal roční podmínkou.

Sitta se hájil tím, že Avium Partners založil na základě iniciativy Jana Janků - spolumajitele Neographu a Rittigova pozdějšího spoluobviněného v kauze jízdenek. "Nikdy bych neudělal nic, čím bych poškodil naši rodinnou firmu, kterou založil můj děda. Byla to jasná msta a snaha mě znevěrohodnit jako svědka v jízdenkové kauze," bránil se.

I pražský městský soud už dříve konstatoval, že trestní oznámení na Sittu bylo nepochybně připraveno právníky z okolí Janků a Rittiga, a připustil, že "mohlo jít o jakousi formu odplaty".