Zájem o očkování proti koronaviru v Česku klesá. Oproti červenci je poloviční

Podle údajů resortu zdravotnictví si pro první dávky stále chodí senioři nad 80 let. Těm se přitom systém očkování otevřel už v únoru. Od začátku srpna jich lékaři naočkovali první dávkou asi 1500.

„Část těch lidí jsou ti, kteří prošli nemocí covid-19 a byli v ochranné lhůtě. Druhá část jsou ti, kteří přišli třeba do mobilních očkovacích center nebo do očkovacích center bez registrace,“ osvětlil pro Radiožurnál mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl.

Na očkování nyní hodně chodí i děti. Ty do 17 let tvoří zhruba třetinu z průměrného denního počtu 12 tisíc podaných prvních dávek.

Právě dětem se systém očkování otevřel jako poslední, konkrétně tedy kategorii 12 až 15 let. Zájem o vakcínu je v této části populace necelých 28 procent. Aspoň jednu dávku už má přes sto tisíc dětí a asi 23 tisíc má i ukončené očkování.

Motivace pro rodiče

Praktická dětská lékařka a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová věří, že čísla ještě porostou.

„Nemůžu říct, že bych s tím číslem byla úplně spokojená. Na druhou stranu to lze považovat za relativní úspěch minimálně toho startu. Teď jde o to, abychom se dostali na vyšší čísla. Kam se dostaneme, je otázka toho, co se také bude dít na podzim - jestli tady dojde k vzestupu počtu hlášených případů, především v těch skupinách neočkovaných,“ řekla.

Podle jejích zkušeností z praxe se na očkování dětí proti covidu-19 rodiče hodně ptají a zajímají se, jestli to je pro děti vhodné, když většinou nemají těžký průběh onemocnění.

„Z pediatrického pohledu je těmi hlavními důvody, proč podpořit tuto skupinu v očkování, především cesta bezpečného návratu do škol. Aby děti nemusely být znova na distanční výuce a nebyly zdrojem nákazy pro své nejbližší a chránily i sebe. V současnosti v počtu více než 200 případů jsme zaznamenali závažnou komplikaci po prodělaném onemocnění covid,“ vysvětlila Cabrnochová.

A dodala, že velkou motivací k očkování dětí je pro rodiče to, že budou ve škole osvobozené od povinného testování.

Z celkového pohledu tempo očkování v Česku zpomaluje. Na stránkách ministerstva zdravotnictví lze v grafu vidět, že počty podaných dávek očkování od začátku června do poloviny srpna klesají.

V konkrétních číslech v polovině června lékaři vykázali skoro 120 tisíc vakcín denně, v polovině července to bylo necelých 100 tisíc a v půlce srpna se číslo pohybuje okolo 50 tisíc.