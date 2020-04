Českým zemědělcům chybí pracovníci i příjmy. ‚Od státu potřebujeme pomoc hned,’ říká jeden z nich

Zemědělcům v Česku chybí zahraniční pracovníci. Většina jich kvůli opatřením proti možné nákaze koronavirem odcestovala domů. Ministerstvo zemědělství pro firmy zřídilo krizovou linku, kam se můžou obracet se svými požadavky a jedná také s příslušnými úřady práce o zapojení nezaměstnaných. Praha 14:27 18. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polovina prostředků od státu jde podle zemědělců do dlouhodobých investic (ilustrační foto) | Foto: Libor Želinský | Zdroj: Český rozhlas

Zemědělcům ale chybí taky odběratelé a s tím i příjmy. Stát jim jako kompenzace přislíbil přes čtyři miliardy korun. Podle místopředsedy Asociace soukromého zemědělství Jana Štefla ale nedostanou zemědělci celou částku hned.

„Jako asociace vůbec nejsme spokojení s tím, že téměř polovina prostředků, které se navíc do zemědělství poskytnou, jdou na nějaké investiční opatření. Ty mají určitou dlouhodobou účinnost, než se to zrealizuje a rozběhne, může to trvat rok, dva i tři,“ řekl pro Radiožurnál.

Zemědělci podle něj víc potřebují okamžitou pomoc, aby se s menším odbytem dokázali vypořádat.

Vysokoškoláci na pole?

Na nedostatek pracovníků v zemědělství upozornil tento týden i poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM). Na pole by poslal vysokoškolské studenty, kteří teď kvůli koronaviru nemohou chodit do školy. „Já navrhl povolat studenty nižších ročníků VŠ. To prý ale naráží na nemožnost jim to nařídit, resp. ta možnost tu je jen ve stavu nouze a ten má končit už 30.4. (já hlasoval pro návrh do 11.5.),“ napsal si ve čtvrtek na facebook.

Pod článkem se rozpoutala debata, do které mnoho student napsalo, že i přesto, že nechodí do školy, nenudí se. „Překvapilo mě, že je to až takový problém. Mnohým z nich by přitom práce tak prospěla,“ vyjádřil se v diskuzi Ondráček.

Podle šéfa Ústředního krizového štábu vláda situaci podobným způsobem řešit nechce. „Ve štábu diskutujeme o tom, zda by bylo možné využít zahraniční pracovníky, kteří teď nemají práci a nemají se jak dostat domů. O studentech vysokých škol jsme rozhodně neuvažovali,“ potvrdil ve čtvrtek pro server iDnes.cz Hamáček s tím, že se nabídka práce týká například Ukrajinců.