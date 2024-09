Zemřel první polistopadový ministr zdravotnictví Pavel Klener. Pro rozvoj české onkologie byl klíčový

Ve věku 87 let zemřel v pátek 20. září významný hematolog a onkolog, pedagog, bývalý prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum Pavel Klener. Oznámily to Česká onkologická společnost a Univerzita Karlova. Klener se angažoval také ve veřejném životě – v prosinci 1989 se jako kandidát Občanského fóra (OF) stal prvním polistopadovým ministrem zdravotnictví.

