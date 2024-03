Ze strany pětikoalice je krátkozraké označovat Babiše za hrozbu, reaguje komentátorka na svolání schůze

Sněmovnu čeká mimořádná schůze. Vládní koalice chce mluvit o bezpečnostních hrozbách. Podnětem ke svolání schůze byl uniklý e-mail šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, ve kterém žádal od svých spolupracovníků informace o ministru zahraničí Janu Lipavském (Piráti). Ten ho dříve označil za bezpečnostní hrozbu pro Česko. „Babiš byl ve vládě osm let a neprojevil se jako bezpečnostní riziko,“ říká komentátorka Deníku Kateřina Perknerová pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 10:03 19. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Označit Babiše jako bezpečnostní riziko je samozřejmě zcela přehnané," říká komentátorka (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co čekáte od mimořádné schůze? Může přinést nějaké výsledky, nebo půjde zase jenom o rétorické cvičení, respektive jejich soubor?

Výsledky ve smyslu konkrétních závěrů, aby byly body jedna, dva, tři, čtyři — toto jsou bezpečnostní rizika pro Českou republiku a my máme přesný návod jak, kdy, a v jakém rozsahu jim čelit, ty schůze nepřinese.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mimořádná schůze jako předvolební boj. Tábory opozice a vlády se nedokážou sejít ani ke skutečně důležitým věcem, míní komentátorka Perknerová

Je to samozřejmě klasický předvolební boj, kdy koalice bude poukazovat na Andreje Babiše jako nebezpečí, jako bezpečnostní riziko pro Českou republiku. A samozřejmě poslanci ANO využijí tuto příležitost, aby ukázali, jak pětikoalice špatně a neschopně vládne.

Jak hodnotíte vztahy koalice a opozice?

Jsou pochopitelně na bodu mrazu a čím dál tím více vyostřené. A už vůbec se nezabývají věcnými záležitostmi.

Ty dva tábory spolu nekomunikují a nedokážou se sejít ani v důležitých věcech, které jsou nezbytně nutné pro rozvoj České republiky a především pro lepší životní úroveň jejích obyvatel – mám tady na mysli konkrétně důchodovou reformu nebo strategické investice.

Když vládní politici mluví o představiteli opozice jako o bezpečnostním riziku, nemůžou tím škodit sami sobě?

V tomhle případě si myslím, že je to opravdu plácnutí vedle. Protože jakkoliv se Andrej Babiš projevuje jako vzorový populista a dává na to, jaké nálady mezi obyvatelstvem právě jsou, tak označit ho jako bezpečnostní riziko je samozřejmě zcela přehnané.

‚Udělejte mi podklady na toho zm**a.‘ Babiš chtěl citlivé informace o Lipavském Číst článek

A co je přehnané, tak je nedůležité. Andrej Babiš byl premiérem, byl ministrem financí, ve vládě seděl osm let a neprojevil se jako bezpečnostní riziko pro tuto zemi.

Mimochodem, když bych to vzala zcela pragmaticky, tak i proto. že jeho zájmem je, aby mu kvetl byznys, který má v mnoha západoevropských zemích, tak je nesmysl, že by Andrej Babiš byl proruský troll. Jeho takzvaná mírová rétorika je čistě záležitost politického marketingu, protože on ví, že jeho voliči právě po tomto narativu volají.

Ale uvědomme si, že Andrej Babiš se docela klidně může po příštích volbách stát premiérem Česka. A připadá mi ze strany pětikoalice krátkozraké označovat politika s těmito ambicemi jako ohrožení bezpečí České republiky a jejích obyvatel.

Kdybyste srovnala toto a minulé volební období, je ta politická kultura v něčem jiná, nebo jsou to zkrátka pořád ti samí politici?

Jsou to titíž politici, ale politická kultura se kupodivu, protože na Pražském hradě sedí Petr Pavel, který je, bych řekla, téměř opakem svého předchůdce Miloše Zemana, příliš nezměnila. Vztahy jsou velmi vyhrocené.

Politolog: Sběr informací na politické oponenty je běžná součást politiky. Babišovi ale není nic svaté Číst článek

Samozřejmě i v důsledku toho faktu, že pětikoalice vyhrála volby v roce 2021 na vlně antibabiš a těžko může teď po několika letech vlastně říct: „my si docela dobře rozumíme a v mnoha ohledech se shodneme, budeme na sebe hodní.“

To je z jedné strany. A z druhé strany, Andrej Babiš je člověk, který vzbuzuje vášně a který neuklidňuje situaci. Dokonce si myslím, že to je výrazná část jeho stranické a, jak se ukazuje podle posledních průzkumů veřejného mínění, úspěšné politiky.

Politická kultura v Česku je mizerná a jakkoli se Petr Pavel snaží, aby byla lepší, tak to zatím moc nejde.

Ranní Interview Radiožurnálu s Kateřinou Perknerovou si můžete poslechnout také v audiu v úvodu článku.