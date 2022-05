‚Nemůžu jet autobusem do nemocnice, abych měl zítra na chleba.‘ Seniory tíží zvyšující se ceny

V Česku roste počet domácností, kterým po zaplacení bydlení a potravin zbývají méně než 3000 korun měsíčně. Vyplývá to z průzkumu s názvem Česko 2022 – Život k nezaplacení. Na něm spolupracuje Český rozhlas s výzkumnou agenturou PAQ Research. Podle výsledků průzkumu vzrostl počet takových domácností od loňského listopadu z 9 na 12 procent. S finančními problémy se potýkají například někteří senioři na severu Čech. Život k nezaplacení Ústí nad Labem 15:16 13. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle výzkumu vzrostl podíl domácností s finančními problémy na 12 procent (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Beru šestnáctého v pondělí a v kapse mám jednadvacet korun, abych si mohl zítra koupit chleba na snídani,“ vysvětluje mi pan Jiří, který se v ústeckých městských sadech na chvíli posadil cestou od doktora, ke kterému se chtěl objednat na vyšetření. Neúspěšně. Téměř přes celé město teď míří pěšky do ordinace svého praktického lékaře, aby mu sehnal specialistu, který ho přijme.

Poslechněte si reportáž Jana Bachoríka o tom, jak se s rostoucími cenami potýkají senioři z Ústí nad Labem.

„Jdu tam a řeknu mu, že mi dal žádanku, tady je číslo a ať tam zavolá, protože, jak jsem před chvílí řekl, důchod beru šestnáctého a v mobilu už nemám kredit. A abych jel do nemocnice, potřeboval bych jedenáct korun na autobus, a to nemám, jinak bych neměl na chleba. Tak si říkám: žiju v Evropě, v Česku, anebo jsem někdo v Africe?“

Pan Jiří tak s posledními korunami v peněžence vyhlíží termín výplaty důchodu. Jak ale říká, vždycky nakonec nějakým způsobem s penězi vyjde: „Ale je to tip ťop. Nic mi nezůstane. Pokud nechodíte do hospody, tak vyjdete, ale nesmíte si dovolit nic. Žádnou hospodu, žádné divadlo, kino, nic.“

„Je to opravdu o tom, že otáčíte každou korunu, jestli budete mít na chleba, na dopravu?“

„Ano, přesně tak. Díváte se na letáky, kde je zlevněné maso a tak dál. Vždycky mi zůstávaly peníze, zůstalo třeba i tisíc korun. Teď ani kačka,“ vysvětluje mi během odpočinku na lavičce pan Jiří, který žije sám v pronajatém bytě. Podle něj zhoršily situaci dvě věci: „Byl koronavirus, to je jedna příčina. No a pan Putin, to je druhá příčina.“

‚S jedním platem by to nešlo‘

V opačné životní situaci je pan Robert, který je v důchodu zhruba dva roky. Jak mi řekl, lidé musí být spořiví: „Neumějí šetřit.“

„Dá se podle vás šetřit i v dnešní době?“

„Dá. Hlavně když máte tedy svůj byt. Nesmíte být v podnájmu,“ říká mi pan Robert během venčení svojí fenky. Jedním dechem ale dodává, že právě on má štěstí v tom, že žije ve vlastním.

„Moje partnerka ještě pracuje, já jsem v důchodu, tak se to dá skloubit.“

„Dokážete si představit, jak byste vyšel jenom z jednoho platu, respektive důchodu?“

„No tak to by nešlo,“ konstatuje jednoznačně pan Robert, který se snaží si důchod užívat, například na vlastní zahradě.

