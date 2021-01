‚Urážíte oběti nacismu.‘ Za zneužití židovské hvězdy při protivládní demonstraci přišla žena o práci

„V nařízeních, šikaně a zákazech je to podobné,“ uvedla Tarabová. I pro ně (Židy) platila jiná pravidla a celá řada omezení. Nacisté je označili židovskou hvězdou jako nežádoucí. Právě žlutou šesticípou hvězdu s nápisem „Neočkovaný“ si Tarabová při nedávných protestech proti vládním koronavirovým opatřením a očkování připnula na oblečení.

„Chtěli jsme na to upozornit, aby si to lidi uvědomili. Stojím si za tím. To ‚Neočkovaný‘ znamená člověk, na kterého se ukazuje, že je třídní nepřítel. Za všechno můžeme, protože se nechceme očkovat a nechceme se testovat,“ řekla.

Tarabová působila jako seniorská ombudsmanka v Liberci od dubna 2019. Pomáhala seniorům a lidem s postižením řešit problémy s bydlením, bezpečností, dluhy či úřady. Dohoda o provedení práce se střediskem Kontakt podle ní skončila už 31. prosince a vedení teď rozhodlo, že ji neprodlouží.

„Služba ale během covidového období neprobíhala,“ uvedla Tarabová, která se svými názory na koronavirová opatření netajila. Její prohlášení zveřejnila na svých facebookových stránkách iniciativa Občanská neposlušnost.

Relativizace symbolu holocaustu

„Připnutí žluté židovské hvězdy s nápisem Neočkovaný je pro mě jako původem historika absolutně neakceptovatelné jednání. Velmi silně souzním s odkazem holokaustu i jeho mnohamilionových obětí, takže jeho zneužití v aktuální koronavirové krizi je pro mě mimo veškeré chápání,“ uvedl náměstek libereckého primátora Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj).

V případě Tarabové nelze podle něj mluvit o svobodě myšlení a vyjadřování. „Ombudsman je jedinečná pozice, která musí být spojena i s vysokou morální účastí ve veřejném dění,“ dodal. Město teď bude hledat nového seniorského ombudsmana.

Proti použití žlutých hvězd a přirovnání k holocaustu se už v sobotu ohradili Federace židovských obcí a Nadační fond obětem holocaustu.

„Odsuzujeme exemplární zneužití a relativizaci symbolu holocaustu spojenou s utrpením miliónů lidí. Je evidentní, že je třeba naši společnost neustále vzdělávat a doporučit všem, co se k tak nízkým projevům uchylují, navštívit místa spojená s nacistickou genocidou u nás i v zahraničí,“ napsali na sociálních sítích.

V pondělí se pak ohradila i Židovská obec v Praze. „Možná vlivem dnešní koronavirové pandemie mnozí lépe chápou, co znamená omezení pohybu, nakupování, zákazy návštěv, vycházení a další restrikce. Ale zcela jistě nikdo netrpí hladem, není ponižován, nebylo mu zabaven kolo, auto, rádio, televize, může chodit do přírody, do parku, není okrádán o majetek a nikdo nikoho nestěhuje do Terezína a v dobytčáku dál na východ. Prosíme a žádáme, nepoužívejte nášivky žlutých hvězd, urážíte oběti nacismu,“ řekl jménem obce František Bányai.