Zpochybňovali, že znalec směnkové kauzy Roček vypracoval posudek. ‚Účelové tvrzení,‘ odráží soud

Lékaři a bývalému soudnímu znalci Petru Ročkovi se nepodařilo zvrátit verdikt, který ho pravomocně odsoudil za nepravdivě vypracovaný posudek v kauze směnek bývalého poslance Pavla Severy.

V Ročkově dovolání zazněl nově argument, že na jeho posudek by se neměla vztahovat trestní odpovědnost, protože ve skutečnosti o posudek nejde. Nesplňuje totiž zákonné náležitosti. To ale soud odmítl jako „účelové tvrzení v naprostém rozporu s realitou“.

O nepříznivém verdiktu se Roček dozvěděl až od serveru iROZHLAS.cz. „Samozřejmě to dám ještě k ústavnímu soudu," uvedl v reakci.

Žádal u Nejvyššího soudu přerušení či odklad výkonu verdiktu, který ho pravomocně odsoudil ke tříletému zákazu činnosti a peněžitému trestu 200 tisíc korun. A taky, aby soud, který tento verdikt vynesl, musel případ znovu projednat.

Kauza směnek Pavla Severy Pavel Severa, bývalý lidovecký poslanec a pozdější sekretář TOP 09, čelil obžalobě, že chtěl podvodem připravit svého přítele, podnikatele Zdeňka Švece o deset milionů korun. A to prostřednictvím několika směnek. V roce 2021 ale bývalého politika definitivně zprostil obžaloby Vrchní soud v Praze. Obžaloba vycházela mimo jiné z posudku lékaře a soudního znalce Petra Ročka, který uvedl, že tehdy již zemřelý Švec trpěl alkoholovou a epileptickou demencí a nemohl Severovi inkriminované směnky podepsat. Soudce ale posudek i znalce označil – na základě výsledků dvou dalších znaleckých posudků – za „nevěrohodné“. I proto stanul znalec Roček před soudem. Nejprve si vyslechl odsuzující rozsudek Okresního soudu v Olomouci, který následně potvrdil i odvolací krajský soud – ten mu ale snížil vyměřený peněžitý trest za nepravdivý posudek na 200 tisíc korun. Definitivní tečku za případem udělal letos na jaře Nejvyšší soud, který dovolání znalce Ročka odmítl jako nedůvodné.

Bývalý soudní znalec a lékař Petr Roček ale se svým dovoláním neuspěl. Nejvyšší soud ho odmítl s tím, že podané námitky posoudil jako „zjevně neopodstatněné“ a potvrdil dřívější verdikt.

„Nad rámec řešené problematiky si rozhodující senát nemůže odpustit poznámku k uloženému trestu. Ten se totiž vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a zejména k jeho důsledkům jeví jako mírný,“ konstatoval ve svém usnesení soudce František Hrabec s tím, že znalec si byl jistý, že mu nemůže dovolací soud trest zpřísnit, „byť by k tomu relevantní důvod existoval“.

Že Nejvyšší soud ve věci už rozhodl, Roček nevěděl. Zjistil to až po telefonátu webu iROZHLAS.cz. „To já vůbec nevím, takže se k tomu těžko můžu vyjadřovat. Jistě to neví ani můj právní zástupce, jinak by mě informoval,“ uvedl překvapený Roček, který si nechal závěry usnesení přečíst.

Trvá ale na tom, že v posudku nechyboval. A chce o tom přesvědčit i nejvyšší instanci. „Co k tomu můžu dodat? To rozhodnutí mě mrzí a samozřejmě to dám ještě k Ústavnímu soudu,“ ujistil.

‚Zkusí to jinak‘

Proč Nejvyšší soud dovolání odmítl? Předseda senátu František Hrabec hned v úvodu usnesení vyčítá advokátovi Petra Ročka nedůslednost, při vymezování jeho právních důvodů. Ty totiž advokát vypracoval podle starého znění zákona a tak soud musel správné dovolací důvody vymezovat sám až na základě další advokátovy argumentace.

„Z podaného mimořádného prostředku je zjevné, že příslušný dovolací důvod byl označen podle již neúčinné právní úpravy z ‚určité nedůslednosti‘ dovolatele, a proto by odmítnutí takového dovolání jen z tohoto důvodu bylo čistě formalistickým rozhodnutím,“ vysvětlil vstřícný krok soudce.

Pro odmítnutí dovolání ale hrály podle předsedy senátu i další důvody. Advokát obviněného Ročka totiž zvolil zcela novou argumentaci. Už nebazíroval na tom, že by byl posudek vypracován bezchybně, ale naopak argumentoval, že posudek jeho klienta nesplňuje náležitosti znaleckého posudku a nikdy tedy neměl být jako posudek využíván.

„Zadavatelem nebyl vymezen znalecký úkol a tento si znalec vymezil sám podle vlastního uvážení. Zároveň nebyl znalec ani poučen o trestních následcích vědomě nepravdivého znaleckého posudku, což také hovoří pro závěr, že se nejedná o znalecký posudek splňující potřebné náležitosti, aby mohl být v řízení použit jako znalecký posudek. Předmětná listina proto měla být použita toliko jako listinný důkaz,“ parafrázuje usnesení argumentaci Ročkova advokáta.

Pavel Severa Severa byl v 90. letech lidoveckým poslancem, místopředsedou KDU-ČSL a také zastupitelem města Litomyšl. Po vzniku TOP 09 se přidal k někdejším členům KDU-ČSL, kteří do nové strany přestoupili. V letech 2010 až 2018 byl generálním sekretářem TOP 09.

Jak ale upozornil Nejvyšší soud, Ročkův znalecký posudek ve skutečnosti všechny formální náležitosti splňoval. A Roček ho jako psychiatrický posudek označoval. Připojil k němu znaleckou doložku, zapsal ho do seznamu znaleckých úkonů a opatřil jej razítkem a pečetí soudního znalce. Což ostatně potvrdil i přímo bývalý znalec.

„Po celou dobu řízení nikdy nezpochybňoval, že by se jednalo o znalecký posudek, a naopak setrvával konstantně na názoru, že jej vyhotovil s náležitou odborností a péčí. (...) Nyní předestřená argumentace je tedy zjevně účelovým, formalistickým tvrzením, které je v naprostém rozporu s realitou,“ upozorňuje soudce s tím, že nově zaujatý postoj v dovolání tak působí nelogicky a v rozporu s dříve provedeným dokazováním.

Proč se tedy k podobné „nelogické“ změně argumentace rozhodl? Podle Ročka to bylo rozhodnutí jeho advokáta. „Věděl jsem, že takhle bude argumentovat. Říkal, že když bude opakovat ty argumenty, které už zazněly, že to nikam nepovede. A že to zkusí jiným způsobem. Já jsem to dovolání nepsal, nejsem právník,“ vysvětlil.

Soudy tomu nerozumí

Podle soudního usnesení nebylo možné vyhovět ani námitce, že Roček neměl jasně vymezený znalecký úkol. „Takový závěr by byl naprosto absurdní. Byl nepochybně seznámen s tím, co má být předmětem prováděného zkoumání i účel, pro který to činil,“ konstatuje předseda Hrabec s tím, že navíc z výslechu manželky Zdeňka Švece vyplynulo, že Ročka oslovila na přezkum duševního stavu manžela v době podpisu směnek.

A neobstála ani druhá námitka, kterou znalcův advokát naznačoval, že nebyl poučený o trestněprávních následcích nepravdivého znaleckého posudku. Jenže podle soudu k vypracovanému dokumentu připojil doložku, ve které prohlašuje, že si je následků uvedení vědomě nepravdivého znaleckého posudku vědom. Stejně tak o možných následcích měl být podle usnesení poučený nejpozději při jeho znaleckém výslechu.

„I kdyby ale došlo k takovému opomenutí, nemělo by to vliv na trestní odpovědnost znalce, pokud si tento byl dostatečně vědom všech souvislostí a účelu, kvůli nimž svůj posudek vypracoval,“ píše soudce Hrabec a zopakoval, že je „poněkud zvláštní“, že formální námitky k vypracovanému posudku vznáší až v rámci podaného dovolání a neoperoval s nimi v dřívějším řízení.

Na základě všech těchto argumentů pak soudce Hrabec už pouze konstatoval, že uplatněné námitky posoudil jako „zjevně neopodstatněné“ a dovolání jako celek odmítl. „Pokud jde o návrh na přerušení či odklad výkonu rozhodnutí, je nutno uvést, že předseda senátu k uplatnění takového postupu neshledal žádné relevantní důvody,“ uzavírá soudce.

Kdo případ ale neuzavírá, je Roček – jednoznačným závěrům tří soudních senátů navzdory. „Soudy tomu nerozumí,“ podotkl s tím, že i oponentní vypracované posudky jsou z jeho pohledu nedůvěryhodné.

Celé vyjádření Petra Ročka Na krajské úrovni proběhlo veřejné zasedání ve věci Severy a jeho směnek. Se závěrem podobným tomu na úrovni olomouckého okresního soudu. Šablona stejná jako minule. Jen předsedkyně senátu měla lidské vystupování. Závěry připravené předem. Dr. Roček opět dostal trest za názor. Dva doktoři mohou mít přeci názor rozdílný, např. operovat-neoperovat. U soudu se za jiný názor trestá. Podle dr. Ročka trpěl ing. Švec demencí. Dodnes nikdo nevyvrátil, že tomu tak nebylo. Ono to totiž vyvrátit nejde. Ještě předtím, než nastoupila demence, musel být Ing. Švec opakovaně mimo schopnost právně jednat právě z důvodů diagnózy syndrom alkoholové závislosti. V případě intoxikace mohl být opakovaně snadno snadno ve stavu, kdy by podepsal cokoli. Oba soudy odmítly také výpověď syna ing. Švece a ředitele litomyšlské nemocnice, prim. doktora Vylíčila. Psychiatrie není věda jako například matematika, kdy 3+3=6 a není co diskutovat. Mozek je složitější než vesmír. Je zajímavé, že se otázka řeší soudně. Na soudě nemá nikdo znalosti, aby mohl složitou a vysoce specializovanou problematiku řešit. Zejména pak přísedící, o kterých se uvažuje, že budou zrušeni. Odpovědi na otázky by měla například řešit mimosoudně Česká lékařské komora, a to ještě s vrcholně erudovanými odborníky. Dr. Roček se dále dovolá, aby vyřešil svou pravdu.