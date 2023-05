OVĚŘOVNA: Svátek 8. května nikdo neruší. Jde jen o další výmysl dezinformátorů, říká mluvčí vlády

Vláda údajně plánuje zrušit Den vítězství, tedy státní svátek 8.května. Ve svém příspěvku na facebooku Aleš S. tvrdí, že tak chce premiér Petr Fiala (ODS) smazat veškeré zásluhy Rudé armády o osvobození Československa. Jak ale serveru iROZHLAS.cz napsal mluvčí vlády Václav Smolka, je to naprostý nesmysl. Ověřovna Praha 5:00 7. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda údajně plánuje zrušit Den vítězství, napsal Aleš S. Podle mluvčího vlády je to nesmysl | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Letos zůstane ještě svátek zachován, ale od příštího roku bude zrušen,“ píše Aleš S. ve svém příspěvku a odkazuje se na neexistující usnesení vlády o státních svátcích. Dodává, že mají být přepsané i učebnice dějepisu. Od roku 2024 bude podle Aleše S. platit, že nás Rudá armáda nikdy neosvobodila a všechny zásluhy se tak připíšou koalici západních států v čele s USA.

„Že by vláda zrušila nebo se připravovala zrušit státní svátek 8.května Den vítězství je lež,“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz mluvčí vlády Václav Smolka.

Vláda podle Aleše S. má v plánu zrušit Den vítězství, tedy svátek 8.května. Není to ale pravda | Zdroj: Reprofoto Facebook

Navíc vláda žádným usnesením nemůže svátky jednoduše rušit a zavádět. Státní svátky v Česku upravuje zákon, o kterém rozhoduje Parlament. Podle Václava Smolky existuje v současnosti pouze jeden poslanecký návrh, který se týká tohoto zákona.

„Posledním návrhem na úpravu je poslanecký návrh, který se týká 12. října, aby byl stanoven jako nový významný den – Den samizdatu, ke kterému vláda přijala souhlasné stanovisko,“ říká.

Facebookový příspěvek sdílelo tisíc lidí, stovky lidí jej komentují nebo na něj reagují. Ačkoli se v komentářích objevují i hlasy, že jde o nesmysl, autor postu na to nereaguje a dál podporuje svou lež.

Na dotaz redakce, z jakého zdroje čerpal, nereagoval. V současné době i sám Facebook vyhodnotil, že tento příspěvek je nesmysl a označil jej jako nepravdivý.

‚Předrevoluční argumentace‘

O snižování zásluh Rudé armády a oslavách Dne vítězství psal na svém facebooku na konci dubna i bývalý šéf komunistů Vojtěch Filip. Kritizoval ministryni Janu Černochovou (ODS), že mluví pouze o osvobození spojeneckými západními vojsky.

„Přitom takzvaní západní spojenci, které tolik velebí paní ministryně a kteří dle jejich loňských citovaných slov ‚urazili nelehkou cestu‘, aby ‚osvobodili Plzeň od nacistů‘, nechali Rudou armádu chladnokrevně krvácet až do června 1944, kdy se konečně vylodili v Normandii…,“ napsal.

Vojtěch Filip pak západní spojence přirovnává k hasičům, kteří přijeli hasit uhašený požár. „Liknavým a neustále odkládaným otevřením druhé fronty sledovali západní spojenci jediný cíl: vyčerpat Rudou armádu tak, aby zahynulo co nejvíce sovětských (ruských) vojáků a vojenský spojenec byl co nejslabší,“ uvedl.

Podle historika Michala Stehlíka je to klasická argumentace, která zaznívala před rokem 1989.

„Na jedné straně je pravda, že Stalin dlouhodobě tlačil na otevření druhé fronty a chtěl to co nejdříve. Pro jeho vidění byl rok 1944 pozdě. Na druhou stranu Spojenci objektivně dlouhodobě výrazně podporovali Rudou armádu materiálně. Navíc, bojovali i na dalších frontách, a to jak v Africe, tak v Asii. Neexistuje jen boj v Evropě. A navíc zjevně čekali v rámci roku 1944 na to, aby byli na invazi skutečně dobře materiálně vybaveni,“ dodává Stehlík.

Upozorňuje i na násilné chování ruských vojáků při osvobozování. „Navíc, Vojtěch Filip zjevně vypouští to, jak se Rudá armáda chovala, nejvíce na slovenském území, ale byly samozřejmě i excesy v českých zemích.“

‚Zásluhy se snižují‘

Na dotaz serveru iROZHLAS.cz, jestli jeho kritika údajných manipulací ministryně Černochové není sama manipulací, Vojtěch Filip reagoval, že si to nemyslí.

„SSSR a její právní nástupci zaplatili všechny dodávky techniky, paliva a zbraní v roce 2006. Nic nezůstali dlužní,“ odepsal Filip v SMS a upozornil, že jako soukromá osoba má právo na svobodu slova.

Zásluhy Rudé armády se podle Stehlíka v poslední době snižují.

„Určitě vnímáme ve veřejném prostoru v posledních letech příklon k oné západní armádě a buď zamlčovat nebo kritizovat Rudou armádu. Po agresi Ruska na Ukrajinu se to ještě více aktualizovalo, kdy se objevují i otázky, zda vojenské osvobození nebylo zároveň politickým obsazením,“ zakončuje.