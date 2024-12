Parlament gruzínského separatistického regionu Abcházie zamítl ratifikaci investiční dohody s Moskvou, která by umožnila ruským občanům a firmám kupovat pozemky a nemovitosti v Abcházii. Informovaly o tom v pondělí agentury Reuters a AP. Proti dohodě se postavila opozice a protesty v listopadu vyústily v obsazení budovy parlamentu demonstranty, načež vůdce regionu Aslan Bžanija po několika dnech podal demisi. Suchumi (Gruzie) 20:56 3. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Abcházský parlament po nepokojích zamítl ratifikaci investiční dohody s Moskvou (archivní záběry) | Zdroj: Reuters

Proti ratifikaci dohody nyní hlasovalo 21 ze 23 přítomných poslanců, dva se zdrželi, napsala ruská státní agentura TASS, podle níž má jednokomorový parlament regionu 35 zákonodárců. „To není namířeno proti Rusku,“ uvedl podle ní následně opoziční poslanec Kan Kvarčija, jenž dohodu označil jako „zotročující“ pro Abcházii. Kreml zatím podle dostupných informací na rozhodnutí parlamentu nereagoval.

Dohodu podepsal na konci října v Moskvě ruský ministr hospodářství Maxim Rešetnikov a šéfka abcházského resortu hospodářství Kristina Ozganová. Když poté abcházský parlament začal projednávat návrh zákona o ratifikaci dohody, vypukly v zemi nepokoje. Opozice úmluvu označila za pokus Bžanijova režimu o vlastní obohacení.

Protestující zároveň uváděli, že jejich protest není zaměřený proti úzkým vazbám Abcházie s Ruskem.

Abcházské hory a tamní pláže Černého moře jsou oblíbenou destinaci ruských turistů a poptávka po tamních prázdninových domech je mezi nimi silná, napsala dnes AP. Opoziční představitelé měli podle Reuters obavy, že by dohoda uvolnila cestu bohatým Rusům a podnikům ke skupování nemovitostí u Černého moře, což by zvýšilo ceny a místní by si je už nemohli dovolit.

Po obsazení komplexu vládních budov v Suchumi opoziční představitelé vystoupili s požadavkem na Bžanijovo odstoupení, vůdce regionu po několika dnech podal demisi a podle serveru Meduza později odletěl do Moskvy.

„Úřadující hlavou státu byl jmenován dosavadní viceprezident Abcházie Badra Gunba,“ uvedl tehdy TASS.

V únoru se mají v Abcházii konat volby, které určí příštího vůdce regionu. Rusko během nepokojů v zemi uvedlo, že očekává vyřešení situace výhradně mírovými politickými prostředky.

Abcházie je region s přibližně 245 000 obyvateli, který po skončení války v roce 1993 zůstal z velké části pod kontrolou separatistů. Zbytek území Abcházie ztratila Gruzie ve válce s Ruskem v roce 2008, po níž Moskva oficiálně uznala separatistický region za nezávislý stát, spolu s Jižní Osetií.

Tbilisi tato území považuje za okupovaná, Rusko má v obou provinciích své vojenské posádky. Většina světa považuje Abcházii za součást Gruzie.