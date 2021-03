Navalného zdravotní stav je špatný, tvrdí jeho advokátka. Věznice ho označuje za uspokojivý

Politický chaos. Neschopnost slovenských politiků se dohodnout může mít fatální dopady, říká Peter Bárdy

„Nemyslím si, že Matovič je schopný přijmout, že by měl odejít. Už to, že byl k demisi vyzván, bylo něco, co pro něj muselo být těžce přijatelné,“ řekl šéfredaktor serveru Aktuality.sk Peter Bárdy.