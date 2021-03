‚Vedle močálu, se špatným jídlem.‘ Bývalí vězni popisují podmínky v kolonii, kde skončil Navalnyj

„Tohle je každopádně extrémně přísné vězení,“ popisuje jeden z bývalých vězňů podmínky v trestanecké kolonii, kam v neděli převezli předního kritika Kremlu Alexeje Navalného odsouzeného na 2,5 roku odnětí svobody. Pohled do vězeňského zařízení vzdáleného asi 100 kilometrů východně od Moskvy nabídli pro server Moscow Times čtyři bývalí odsouzenci, všichni se přitom shodují, že jde o jednu z nejtvrdších věznic v celém Rusku. Moskva 6:26 2. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexej Navalnyj u moskevského soudu za sklem | Foto: Press service of Moscow City Court | Zdroj: Reuters

Vězení ve městě Pokrov ve Vladimirské oblasti je od Moskvy vzdálené asi tři hodiny jízdy autem. Právě tam si má Alexej Navalnyj odsloužit svůj zhruba 2,5letý trest, který mu v únoru uložil moskevský soud za údajnou zpronevěru.

Navalného převezli do trestanecké kolonie za Moskvou. Ruský opozičník si má odpykat 2,5letý trest Číst článek

Pohled dovnitř obávané trestanecké kolonie označované jako IK-2 nyní přináší ruský server The Moscow Times. Jedním ze čtyř oslovených mužů, kteří zařízením v minulých letech prošli, je i Konstantin Kotov.

„Snaží se ovládnout každý váš krok, každou vaši myšlenku,“ říká Kotov, kterého zatkli v létě roku 2019 během demonstrací v Moskvě. Desetitisíce lidí tehdy vyšly do ulic ruské metropole, aby protestovaly proti vyloučení opozice a nezávislých kandidátů z voleb do městského sněmu. Kotov byl následně odsouzen na základě kontroverzního zákona, který kriminalizuje „opakovanou“ účast na nepovolených demonstracích, a poslán do vězení IK-2 v Pokrovu. Podmínky v kolonii označuje za „extrémně přísné“.

Rusko má celkem čtyři typy trestaneckých kolonií, kde se režim liší v závislosti na závažnosti zločinů, kterých se odsouzení měli dopustit, píše dále server. Pro Navalného má sice platit „obyčejný režim“, kdy jsou vězni ubytováni ve velkých kasárnách o zhruba 150 postelích, vězení IK-2 ale podle Kotova odpovídá spíš podmínkám v koloniích „přísného režimu“.

„Vězni, kteří strávili nějaký čas v nejrůznějších věznicích po celém Rusku, mi říkali, že tohle je jedno z nejtvrdších, kde byli. Rozhodně to připomínalo přísně střežené vězení pro pachatele těžkých zločinů,“ dodává Kotov.

Rozhodnutí úřadů poslat Navalného právě do vězení ve Vladimirské oblasti tak vyvolává obavy řady lidskoprávních aktivistů, kteří monitorují podmínky ve věznicích po celém Rusku.

Vstupní brána do věznice ve Vladimirské oblasti označované jako IK-2 | Zdroj: Reuters

Pobyt jako mučení

„Je to tam naprosto nezákonné,“ varuje právník Petr Kurjanov z nevládní organizace Nadace pro obranu práv vězňů, podle kterého pobyt v IK-2 člověka „zlomí“. Zpráva o převezení Navalného ho proto šokovala.

Vztahy Bruselu s Moskvou dosahují na pomyslné dno. Sankce jsou symbolické, tlak na přitvrzení ale sílí Číst článek

„Dlouhou dobu se tam dějí hodně špatné věci. Některé z nich už před 10 lety odhalil i Vladimir Pereverzin,“ odkazuje právník na případ bývalého manažera ruského ropného koncernu Jukos, který strávil několik let ve vězení kvůli údajné zpronevěře. Pobyt v IK-2 v letech 2010–2012 následně popsal ve svých memoárech.

„Podmínky tam byly rozhodně děsivé. Vězení leží vedle močálu, je studené, vlhké a se špatným jídlem. Bylo to navíc velmi násilné místo,“ uvedl v telefonickém rozhovoru pro The Moscow Times Pereverzin, který v současnosti žije v Berlíně. Navalného tak podle něj čeká velmi těžké období.

Právník z Nadace pro obranu práv vězňů vysvětluje, že do IK-2 většinou míří lidé obvinění v souvislosti s drogovou kriminalitou nebo krádežemi. Posíláni tam jsou ale také vysoce postavení političtí vězni, jako byli právě Pereverzin nebo aktivista Dmitrij Demušinka, který strávil ve vladimirské kolonii dva roky a pobyt tam označuje za „mučení“.

Nejhorší pro něj bylo prvních osm měsíců, které strávil v nechvalně známém druhém sektoru. V této části věznice, kterou samotní vězni označují jako „Suka“, podle Demušinky vládly obzvlášť drsné podmínky.

„Měl jsem zakázáno mluvit s ostatními, kteří měli zase zakázáno se na mě podívat. Když jsem byl mimo celu, musel jsem mít neustále ruce za zády. Nemohl jsem chodit do vězeňského kostela ani jakkoliv sportovat,“ popisuje Demušinka, který byl odsouzen kvůli podněcování k násilí.

Pohled zvenčí na trestaneckou kolonii, kde si má odpykat trest Alexej Navalnyj | Zdroj: Reuters

Snaha dostat Navalného na dno

Zkušenosti s pobytem ve vladimirské věznici pro ruský server popsal také 57letý Alexej, který odmítl zveřejnit své příjmení. Vězeň odsouzený za vloupání strávil v IK-2 dva roky, byl za mřížemi opakovaně zbit, a to jak vězni, tak samotnými dozorci. „Vládne tam systém, který umožňuje každodenní násilí a ponižování,“ tvrdí Alexej.

Režim v Rusku lidi dusí. Výhrůžky mi chodí dodnes, říká novinářka z Ingušska, která v Česku získala azyl Číst článek

Bití ostatních vězňů často zaslechl také Pereverzin, on sám se ale terčem násilí v IK-2 nikdy nestal. Bývalý manažer Jukosu je totiž v Rusku známou osobou, jeho postavení ho tak před dozorci dokázalo ochránit, podle Pereverzina se tak násilí za mřížemi nemusí bát ani Navalnyj. „Dozorci nebudou chtít národní skandál,“ vysvětluje pro The Moscow Times.

V obávaném druhém sektoru má prvních 14 dní strávit také Navalnyj, aby si tam odbyl povinnou dvoutýdenní karanténu. Pak bude záležet na tom, do jakého typu kasáren ho následně pošlou. Kotov nicméně věří, že rozhodnutí umístit předního kritika Kremlu do IK-2 má jasný cíl, a to Navalného „psychologicky izolovat“ od okolního světa i ostatních vězňů.

„Zakazují ostatním vězňům, aby s vámi mluvili. Chtějí, abyste se cítili sami… Tohle všechno má sloužit k tomu, aby tě psychicky dostali na dno,“ míní Kotov, podle kterého Navalnyj nikdy nedostane víc než hodinu denně na to, aby odpověděl na dopisy od svých podporovatelů.

„Podmínky tam byly rozhodně děsivé. Vězení leží vedle močálu, je studené, vlhké a se špatným jídlem,“ popisuje kolonii ve městě Pokrov jeden z bývalých vězňů. | Zdroj: Reuters

Stará kauza jako záminka

Za údajnou zpronevěru 27 milionů rublů francouzské kosmetické firmy Yves Rocher dostal Alexej Navalnyj 3,5letý podmíněný trest už v roce 2014. Stejně dlouhý, ovšem nepodmíněný trest tehdy soud uložil také jeho bratru Olegovi, který měl být do věci také zapleten.

Politolog v USA Kraus: Pokud by Trump zmizel ze scény, popřel by sám sebe. Biden nastolí ‚normalizaci‘ Číst článek

Francouzská společnost přitom už předtím upozornila, že žádnou škodu neutrpěla, a Navalných se v roce 2017 zastal také Evropský soud pro lidská práva. V návaznosti na rozsudek pak ruský stát Navalným vyplatil odškodnění za nespravedlivý soudní proces. Letos v únoru ale kvůli této kauze poslal moskevský soud ruského opozičníka do vězení, když dřívější podmíněný trest změnil na nepodmíněný.

„Moskva použila už dříve zpochybněný a zrušený rozsudek proti Navalnému v případu Yves Rocher. Opětovně tak použili rozsudek, za který přitom dříve oběma bratrům Navalným zaplatili odškodnění. To je naprosto fantasmagorická situace, na které je vidět, že Rusku to je úplně jedno a je připraveno jít se Západem do konfliktu,“ uvedl minulý týden pro iROZHLAS.cz analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček.

Nepodmíněný trest soud v únoru nařídil v souvislosti s pobytem Navalného v Německu, kde se léčil po loňské otravě nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Během léčení se totiž pravidelně nehlásil probačnímu úředníkovi, jak měl nařízeno. Ihned po svém příletu do Ruska skončil v rukou policie, což země Západu tvrdě odsoudily.