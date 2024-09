Analytik: Ukrajinci, kteří se narodí teď za války, budou Rusko nenávidět nejvíc. Přišli o dětství

Válka na Ukrajině trvá už přes dva roky a podle analytika a historika Tomáše Řepy z Katedry teorie vojenství Univerzity obrany si jejím rozpoutáním Rusko uškodilo. „Vůči Číně je nyní v silně vazalském vztahu,“ podotýká pro Český rozhlas Plus v pořadu Osobnost Plus. A dodává, že si Rusové na dlouhou dobu zavřeli dveře na Západ. Osobnost Plus Kyjev 15:36 6. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Rusko si útokem na Ukrajinu v roce 2022 zavřelo dveře do společenstva vyspělých zemí, tvrdí Řepa. „Určitým způsobem k Západu vzhlíželi a obchodovali s ním, což jim vydělalo ještě na spoustu let války,“ vysvětluje.

Tyto ztracené obchodní i kulturní příležitosti bude muset Rusko nahradit jinak. A to pomocí zemí, jako jsou Indie a Čína. „Jenže ty si za to nechají zaplatit. A zvlášť vůči Číně je Rusko v silně vazalském vztahu,“ připomíná Řepa.

Ani po skončení války podle něj už vztahy s Ruskem nebudou nikdy stejné. „Za peníze Západu tu byla vedena válka proti Ukrajině a vlastně i proti Západu,“ zdůrazňuje Řepa. Připomínat to budou také zpravodajské služby.

„Zhmotnila se hrozba, která do roku 2022 nebyla jasně definovatelná, i když se na ni některé země připravovaly,“ podotýká. Začal tím podle něj příběh o novém vnímání Ruska.

Nenávist dvou generací

Řepa odhaduje, že na Ukrajině bude trvat minimálně dvě generace, než se tamní lidé vyrovnají s určitou nenávistí, kterou v nich Rusko způsobilo invazí. „Děti, které se rodí teď, budou Rusko nenávidět nejvíce,“ myslí si.

Právě tihle Ukrajinci totiž budou nenávist k Rusku získávat od svých rodičů a ještě zažijí přímé následky války. „Tyto děti nebudou chápat, proč přišly o dětství,“ upozorňuje s tím, že jsou na to ještě moc malé.

Nenávist k Rusku a to, jak se jí zbavit, srovnává Řepa s postojem Čechů a Slováků k Němcům po druhé světové válce. „Tehdy to trvalo zhruba do šedesátých let, ale zkomplikoval to rok 1968,“ vysvětluje historik a říká, že určitá nenávist v Češích přetrvává dodnes a najdeme ji hlavně ve starší generaci.

Ani k Západu ale podle něj nebudou mít Ukrajinci jen vřelý vztah. „Dáváme Ukrajině tolik, aby se zvládla ubránit, ale nevede to k zásadní porážce Ruska,“ popisuje Řepa. Právě to může vést k tomu, že Ukrajinci budou zklamaní. Čekali totiž víc.

„My si tu hrůzu neumíme představit. Normálně žijeme dál a oni už třetí rok žijí v permanentním stresu,“ uzavírá Řepa.

