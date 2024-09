‚Kde je máma? Šla do krytu?‘ Bombardování doléhá na ukrajinské děti, do školy chodí ve stresu

V lavicích už po zvonění sedí asi 13 dětí, ale paní učitelka nikde. Místo toho zástupkyně ředitele Světlana Stasjuková dětem vysvětluje, že učitelka Ruslana Andrejevna je po odvolání poplachu už na cestě a že hodina zeměpisu začne co nevidět.

Je to všechno jen ne spořádaný začátek školního dne. Rusko nad ránem zaútočilo na Lvov raketami a drony. Sedm lidí zemřelo a padesát je zraněných.

Všechny děti k tomu mají co říct. Není to tak, že by o ničem nevěděly, utajit útoky před nimi ani nejde, když většina z nich kvůli ním spí ve sklepích.

„Mému vnukovi jsou teprve tři roky a už ví, kdy se má jít schovat. A vždycky se ptá, kde je máma? A šla do krytu? Na ty děti to má psychický dopad. Do školy chodí nevyspalé, jsou ve stresu,“ říká zástupkyně ředitele.

Dvě lvovské školy kvůli ruským útokům ráno raději neotevřely. V lyceu Bohdana Antoniče ale žádné ředitelské volno nebude.

Kryt pod školou

„Máme kryt. Když je poplach, jdeme se schovat. Když poplach odvolají, vyjdeme ven. Situace na Ukrajině je těžká, ale máme to tady o trochu lehčí než třeba na východě ve městě Sumy. Tam mají poplachy čtrnáctkrát i sedmnáctkrát za den,“ říká ředitel školy Orest Ivaskyv.

Z ředitelské kanceláře následně scházíme dolů po schodech, procházíme podzemní chodbou k zamčeným dveřím. A za nimi jsou tři místnosti s ustlanými postelemi.

Podle ředitele Ivaskyva se sem vejde asi 26 dětí. Některé z nich tu přespávaly i tu poslední noc, protože škola má také internát. Podle ředitele je to výhodné pro děti, které dojíždějí z větší dálky, a v mnoha rodinách také otec slouží v armádě, matka pracuje, tím pádem preferují, aby dítě bylo raději v internátu pod dohledem dospělých, než samo doma.

Ukrajinské školy vyhlížejí zimu s otázkou, jak budou učit, jestli bude Rusko dál útočit na energetickou síť. Podle ředitele odboru školství Lvovské oblasti Olega Pasky má ale vzdělávání na Ukrajině ještě jeden problém kromě ruské invaze.

„Nesouvisí to s válkou, ale s klesající porodností. Nejvyšší byla před rokem 2010. Tehdejší vláda zavedla opatření, že čím víc dětí v rodině, tím vyšší dávky. Díky tomu se ve Lvovské oblasti narodilo o třicet tisíc dětí víc. Chápu, že teď má vláda jiné starosti, ale po válce by se měla k podpoře rodin vrátit,“ tvrdí Paska.

Do škol tak letos zase přišlo o 600 prvňáků méně než loni a oblastní vláda ruší rovnou 21 základních škol.

Poslechněte si reportáž také jako audio v horní části článku.