Ukrajina by mohla sériově produkovat vlastní rakety. V dostřelu by byla i Moskva, upozorňuje analytik

Rusko v noci na čtvrtek podniklo další rozsáhlý vzdušný úder na Ukrajinu. Podle ruských úřadů naopak útočily ukrajinské drony například na anektovaný Krym či ruskou Bělgorodskou oblast. Šéf unijní diplomacie Josep Borell řekl, že Ukrajinci musí mít možnost mířit na místa, odkud je Rusové ostřelují. „Povolení k používání unijních zbraní na ruském území ale nyní nečekejme,“ dodává ale pro Radiožurnál bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza. Rozhovor Praha 18:36 29. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinská ofenziva v Kurské oblasti je podle analytika jedním z trumfů, který by mohl Kyjev zvýhodnit v mírových jednáních | Foto: Viacheslav Ratynskyi | Zdroj: Reuters

Borrell s novináři mluvil před začátkem neformálního setkání unijních ministrů zahraničím, jehož hlavním tématem je právě situace na Ukrajině. Může schůzka sama o sobě znamenat nějaký posun? Odstraní země Evropské unie omezení pro používání zbraní poskytnutých Ukrajině?

Tak zásadní posun určitě ne. Ale tam jde o tu kontinuitu. Je potřeba kontinuálně tlačit k tomu, aby se tak stalo. Vzpomeňme na minulost. Na začátku války bylo pro Ukrajinu nemyslitelné, že by se někdy dočkala raketometů HIMARS, že by se někdy dočkala německých tanků Leopard II nebo amerických tanků Abrams.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s analytikem Vlastislavem Břízou, moderuje Vladimír Kroc

A co se týče letounů F-16, tak to už byla říše snů. Přesto vidíme, že tyto zbraňové systémy na Ukrajině již jsou. Toto je tedy jedna z dalších důležitých, stále důležitějších a palčivějších otázek.

Protože to, co vlastně dnes a denně vidíme na frontě, ty opravdu velké boje, masakry, to, co prostě k válce „patří“, tak to je jenom vrcholek ledovce. Protože všechno ostatní, rozumějte celá logistika, muniční sklady, velitelská stanoviště, palivové hospodářství, to všechno se nachází kousek za hranicemi na území Ruské federace.

A právě proto může Ruská federace válku vést tak efektivně. To je tedy ten důvod, proč je to tak důležité. Ale v tuto chvíli nečekejme, že dojde k tomu, že státy typu Německo dají svolení k tomu, aby bylo možné jejich zbraňové systémy používat hluboko v ruském území.

Ukrajina podle prezidenta Zelenského úspěšně provedla test své první vlastní balistické střely. Co o ní víme a jak významná je to informace?

Je to pravda. Tam je potřeba jenom krátký historický exkurz. Ukrajina je jedna z mála zemí, která je schopna vyvíjet podobné zbraňové systémy. Je to díky historii, protože na území bývalé Ukrajinské SSR se nacházelo vývojové centrum balistických raket, takže proto Ukrajina tuto schopnost má a není závislá na Západě.

Ukrajina potvrdila středeční útok na ruské sklady. Jeden z nich je 1100 kilometrů od hranic Číst článek

Co se konkrétně této rakety týče, tak by údajně měla mít dostřel něco mezi 500 a 700 kilometry, což znamená, že v jejím perimetru by byla i Moskva. Ta zbraň samozřejmě, pokud bude vyvinuta a bude vyráběna sériově, bude mimořádně nebezpečná, protože bude dosahovat hypersonických rychlostí, proti kterým je ve většině případů protivzdušná obrana krátká.

Takže ano, Ukrajina má kapacity a rakety vyvíjí. Nicméně nečekejme, že to bude otázka dnů nebo týdnů, spíše vyšších jednotek měsíců. Ale jak víme, ukrajinská raketa typu Neptun dokázala již v minulosti zneškodnit křižník Moskva, vlajkovou loď Černomořské flotily.

Rusko minulý týden obvinilo Ukrajinu z pokusu o dronový útok na atomové zařízení a tvrdí, že ukrajinští vojáci na elektrárnu v Kursku, od níž jsou vzdálení několik desítek kilometrů, opakovaně útočí. Šéf Mezinárodní agentury pro jadernou energii Rafael Grossi, který elektrárnu navštívil, konstatoval, že funguje v téměř normálních podmínkách, ale hrozí riziko jaderného incidentu. Jak vysoké to riziko je?

Nemyslím si, že je to riziko vysoké. Ty zprávy o útocích samozřejmě nelze ověřit. Jestli to ukrajinská strana činí, nebo nečiní, stoprocentně nevíme. Na druhou stranu k tomu nevidím žádný racionální důvod.

Ukrajina oznámila úspěšné nasazení nových střel. Snaží se zbavit závislosti na dodávkách ze Západu Číst článek

A je potřeba zmínit ještě jednu důležitou věc. Ty dva reaktory, které se nachází v Kurské jaderné elektrárně, jsou specifického typu. Jsou to reaktory, které jsou stejné, jako byly v černobylské jaderné elektrárně.

Proč to zmiňuji? To jsou reaktory typu RBMK 1000, což je nepodstatný technický pojem, ale zásadní je to, že nemají kontejnment, tu betonovou schránku. To znamená, že jsou relativně málo chráněny v porovnání se Záporožskou jadernou elektrárnou. To je úplně jiný druh ochrany.

Kurská jaderná elektrárna, co se tohoto týče, je v případě útoku, ať už vzdušného, raketového nebo jakéhokoliv, daleko více náchylná k tomu, že by mohlo dojít k jaderné havárii.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ohlásil mírový plán. Podle něj je ofenziva ukrajinské armády v Kurské oblasti jedním z jeho bodů. Jak tomu rozumět?

Je to tak, ale kdybych to měl parafrázovat nebo k něčemu přirovnat, rozumějte tomu tak, že to je jedna z karet. Ukrajina potřebuje mít v ruce větší množství karet, potažmo trumfů pro to, aby byla schopna dostat Rusko k jednacímu stolu za podmínek, které by zajistily do budoucna přežití Ukrajiny jako státu.

A toto je jedna karta, troufám si tvrdit, že i trumf. Protože když máte ve své moci přes 1000 kilometrů čtverečních cizího území, tak samozřejmě jsou vaše vyjednávací pozice z tohoto úhlu pohledu jednodušší a lepší.