Britská železniční doprava má být do pěti let státní. Příští rok znárodní tři společnosti

Britská vláda příští rok znárodní tři železniční společnosti, oznámilo britské ministerstvo dopravy. Zestátnění je součástí širších plánů labouristů – do pěti let by měla být v rukou státu celá železniční doprava. Labouristé si od toho slibují zprůhlednění i zlevnění služeb. Kritikové namítají, že samotná změna vlastnictví bez investic do železnice situaci nezlepší. Londýn 12:09 5. prosince 2024

Jak uvedla ministryně dopravy Heidi Alexanderová, přechod do státních rukou se týká operátorů, kterým v průběhu příštího roku skončí smlouvy. Jedná se společnosti South Western, C2C a Greater Anglia.

Příští rok zestátní britská vláda tři železniční společnosti, do pěti let má být celá železniční doprava v Británii v rukou státu

Na základě zákona, který byl schválen minulý týden, převezme stát do pěti let zpět všechny železniční operátory. To má podle vlády ušetřit ročně v přepočtu 60 miliard korun, které stát soukromým společnostem za provoz platí. Privatizace britské železnice na začátku 90. let bývá označována jako velký neúspěch konzervativní politiky.

Železniční doprava ve Velké Británii vyjde v přepočtu na čas strávený jízdou výrazně dráž než v Česku. Například asi 50minutová cesta z Londýna do Peterborough se zmíněným dopravcem Greater Anglia stojí v příštích dnech mezi 598 a 1250 českými korunami se standardní jízdenkou v závislosti na čase jízdy.

Srovnatelně dlouhá cesta u Českých drah vyjde na 109 korun, u dopravce RegioJet stojí mezi 99 a 299 korunami opět v závislosti na čase jízdy.