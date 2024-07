Byl to asi omyl, popisuje analytik útok na Golanské výšiny. Mohl by ale být spouštěčem širší operace

Tisíce lidí přišly na pohřby dětí a teenagerů, které zabil raketový útok na fotbalové hřiště v městečku na Golanských výšinách. Zahynulo jich 12. Izraelská armáda tvrdí, že střelu vyslalo hnutí Hizballáh. Jeho vedení to popírá. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl, že Libanon zaplatí bezprecedentní cenu. „Tento incident může být spouštěčem širší vojenské operace,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Jan Daniel z Ústavu mezinárodních vztahů. Rozhovor Madždal Šams (Golanské výšiny) 16:02 28. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místo bylo po zásahu raketou zataraseno policejní páskou | Foto: Ammar Awad | Zdroj: Reuters

Vysoce postavený člen hnutí Hizballáh Mohamed Afifi trvá na tom, že oni bombu na to fotbalové hřiště neshodili. Podle agentury AP je neobvyklé, že by Hizballáh nějaký útok popřel. Může to znamenat, že by opravdu Hizballáh nemusel být odpovědný?

Prozatím víme primárně to, co k útoku řekla izraelská armáda, případně co o tom řekli i Američané, kteří potvrdili, že podle zpráv šlo nejspíše o raketu Hizballáhu, byť z jejich pohledu není jasné, proč by se to mělo dít zrovna teď a proč by zrovna útočili na civilisty, což Hizballáh předtím nedělal, nebo ne tímto způsobem.

Je třeba dodat, že útoky na Golanských výšinách jsou poměrně časté částečně proto, že Izrael má v této oblasti rozmístěné své vojenské jednotky. Částečně taky proto, že v rámci vzájemného ostřelování Hizballáh nebere Golanské výšiny jako součást samotného Izraele, ale jako okupované území, čímž tedy samozřejmě jsou i podle mezinárodního práva.

Jsou to tedy údery, které nejsou směřované na Izrael samotný. Nicméně o tom, jestli je to Hizballáh samotný, nebo někdo jiný – ony se na jihu Libanonu vyskytují ještě další skupiny, které by teoreticky mohly odpálit nějakou takovou raketu.

Nicméně je důležité dodat, že i tyto skupiny jsou koordinované Hizballáhem a sám Hizballáh uvedl, že součástí útoku bylo i další ostřelování vojenských cílů. Takže pokud toto vezmeme všechno dohromady, tak z toho vychází nejspíš omyl.

Podle citovaného vysoce postaveného člena Hizballáhu hnutí v této oblasti provedlo devět různých raketových a dronových útoků proti stanovištím izraelské armády. Hizballáh tvrdí, že jde o odvetu za izraelský nálet na vesnice v jižním Libanonu. Dá se říct, že to byla jen otázka času, kdy dojde k něčemu, k čemu došlo?

Toto je něco, co zmiňuji již od začátku tohoto konfliktu v říjnu loňského roku, že chyba, omyl, střílení, nějaká dysfunkce rakety nebo nějaké bomby, může spustit širší konflikt, kterému se prozatím obě dvě strany snažily spíše vyhnout.

V případě eskalací, které jsme viděli například v případě izraelského útoku v jižním Bejrútu, izraelského útoku a pomluv na představitele vojenského křídla Hizballáhu, tak jsme viděli, že většinou se snažil Hizballáh tento konflikt dále neeskalovat.

To, na co se upozorňuje, je, že při počtu těch raket, které létají z obou stran, muselo k něčemu takovému dříve nebo později dojít a jediný způsob, jak ten konflikt skutečně deeskalovat, je příměří jak Gaze, tak na severu na hranici mezi Libanonem a Izraelem, protože Hizballáh dříve uvedl, že z jeho pohledu pokud bude uzavřeno příměří v Gaze, tak je připravený uzavřít právě i příměří na hranici s Izraelem.

Izrael slibuje odvetu za útok na fotbalové hřiště. Dá se očekávat, že teď přijde to, o čem se spekuluje už od října loňského roku, že se konflikt mezi Izraelem a Hizballáhem, respektive Libanonem, rozhoří naplno?

Tady je důležité poznamenat, že konflikt probíhá. A ono je to takové trochu zrádné, protože již v současnosti si konflikt na libanonské straně vyžádal tuším více než 300 obětí ze strany Hizballáhu a více než 100 mrtvých civilistů. Na izraelské straně bylo zabito tuším 18 izraelských vojáků a 13 civilistů. Takže konflikt spíš probíhá.

Nicméně slyšeli jsme z izraelské strany, že chtějí nějakým způsobem na toto reagovat silně, a slyšeli jsme několik posledních měsíců, že z izraelské strany existuje vůle změnit nějakým způsobem situaci na severní hranici, kdy na izraelské straně jsou pohraniční regiony prakticky vylidněné.

Většina civilistů byla evakuována a nemůže se vrátit zpátky, nebo se nechce vrátit zpátky kvůli tomu, že bezpečnostní situace, dokud není uzavřeno příměří, je skutečně nestabilní. A slyšíme z izraelské strany, že je třeba nějakým způsobem situaci vyřešit. Myslím si, že tento incident, ke kterému došlo, může být určitým spouštěčem nějaké širší vojenské operace.