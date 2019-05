Německé městečko, kde pětinu obyvatel tvoří Češi. ‚Převažují výhody,‘ říkají o životě v Německu

V německé Bavorské Rudě žije dvě stě Čechů. Je to plná pětina obyvatel malého šumavského městečka hned vedle Železné Rudy. Lidé se tam stěhují kvůli levnějšímu bydlení, příjemné atmosféře, lepším službám a naplno tak využívají výhod Evropské unie. Do té patří Česká republika patnáct let. V Bavorské Rudě se Čech dokonce stal obecním zastupitelem. Bavorská Ruda (Německo) 19:30 7. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Mosinger, zastupitel v německé Bavorské Rudě. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhas

Mezi domky padesát metrů za remízkem, který tvoří hranici, stojí řada vozů s českými poznávacími značkami. Stačí zdvihnout hlavu a přes střechy jsou vidět blýskavé kopule na Velkém Javoru.

Iveta se s třemi dětmi do Bavorska přistěhovala kvůli manželovi. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Výhled ale není to, co Čechy do Bavorské Rudy láká nejvíc, i když pro mnoho z nich je lyžování také důvod, proč tady bydlet.

„Já se přistěhovala kvůli manželovi, který žije v Bavorsku už dvacet let. Koupili jsme tu solidní byt v přepočtu za dva miliony korun. Zkuste to v Železné Rudě,“ říká matka tří dětí Iveta.

Za rychlými nákupy jezdí Iveta na českou stranu, pro větší nákup si zajede do Zwieselu. „Nejstarší chodí do německé školky, jak to bude se školou, nevíme. Tady kvůli nedostatku dětí škola není.“ To se může časem změnit, jak Češi přibývají a často jsou to rodiny s malými dětmi. „Hodně lidí si kupuje chalupy jen na víkend, tak uvidíme,“ dodává.

Výhled na Velký Javor. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhas

Iveta s manželem Jindřichem se ale z bytu zrovna stěhují do nového. Koupili ve stráni nezasíťovaný pozemek v ceně 700 korun za metr čtvereční. O tom by se jim na české straně mohlo zdát.

Jindřich kvůli práci jezdí po celém Německu nebo spíš po Evropě. Připravuje stánky na veletrzích. „Mně se tu žije skvěle. Jednoznačně převažují výhody. Zažil jsem bývalý režim, tak díky.“ Má tu stejná práva a povinnosti jako místní a všechno funguje, jak má. „Akorát nemůžu volit do německého parlamentu,“ říká Jindřich.

Do zastupitelstva

Volit stejně jako další Češi s trvalým pobytem ale může Jindřich do obecního zastupitelstva. V něm sedí už pátým rokem Jan Mosinger, který tu zapustil kořeny před dvaceti lety. Také má tři děti a ženu, která se stará o penzion.

Jan pracuje v automobilce ve Zwieselu a po těch letech se cítí doma jak v Německu, tak v Česku. „Já v tom rozdíly nedělám,“ říká.

Zastupitel Mosinger sice netuší, kdo ho volil, ale vzhledem k počtu hlasů to nebyli jenom Češi, ale především Němci. „Bydlím tu dlouho, jsem součástí komunity, oni znají mě a já znám je,“ vysvětluje.

Přezdívají jí ‚brexitová paní‘. ‚Díky kontaktům v EU se nedostáváme do pasivní pozice,‘ říká Číst článek

Do Bavorské Rudy se přestěhoval také kvůli levnějšímu bydlení, než nabízí druhá strana. „I kdyby to stálo stejně, tak kvalita byla výrazně lepší,“ tvrdí.

Čtyřicátník nezná jinou obec v Bavorsku, kde by byl zastupitel Čech. Nabízí se otázka, jestli pošilhává po funkci starosty, což už byla velká rarita. „Na to nemyslím. Jedině v případě, kdy se obě komunity propojily, a vznikla jedna obec s jedním dvojjazyčným starostou,“ říká,

Ačkoliv Jan Mosinger nepochybuje o výhodách Evropské unie, vidí i chyby. Trvalo mu třeba půl roku, než legalizoval pobyt svých dětí, které se narodily v Bavorsku. Není podle něj dotažený do konce systém trvalého pobytu, uznávání zdravotního pojištění, potvrzení pro děti od lékaře a řada pro život důležitých drobností.

Rozhodně by ale neměnil. „Jsem tu spokojený, šťastný a cítím se tu svobodně. S tím dovětkem, že byrokracie je tuhá všude. Tohle by se dalo v Evropské unii odstranit.“