Krajané uspořádali v Chicagu pivní festival. Na počest stého výročí příjezdu abstinenta Masaryka

Desetitisíce krajanů vítaly před sto lety příjezd Tomáše Garrigua Masaryka do Chicaga. Toto výročí připadlo na sobotu a tak i včera na místech, kudy 5. května 1918 kráčel průvod, proto bylo znovu živo. Jen s tím rozdílem, že místo Čechů tam slavila svůj Den ústavy velmi silná komunita chicagských Poláků. I ta česká se ale sešla - na čtvrtém ročníku obnoveného pivního festivalu ve čtvrti Berwyn na západním předměstí v hale Sokola Tábor. Od stálého zpravodaje Chicago 12:34 6. května 2018

Vývěska upozorňující na český pivní festival v Chicagu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Z reproduktorů se line - kromě jiných šlágrů dob dávno minulých - i píseň, o které se traduje, že ji měl Masaryk v oblibě. Vzduchem tu poletují česká slovíčka, všude kolem čepované pivo z českých pivovarů, takže se dá říct, že chicagští Češi si 100 let od pompézního příjezdu slavného krajana do města připomínají stylově.

Pivním festivalem si připomněli krajané 100. výročí příjezdu Masaryka do Chicaga. Více si poslechněte v reportáži Jana Kaliby.

Vlastně až na to pivo - Masaryk už byl tou dobou abstinentem. „To chápu a respektuju to. Když jste důležitá osoba a celý svět na vás upíná svůj zrak, tak se musíte ovládat. Byla to velmi důležitá práce, jakou pro národ odvedl. Jsme mu všichni vděční. Masaryk byl neustále v centru dění a musel vystupovat jako lídr. A jak víme, když to přeženete s pivem nebo slivovicí, tak můžete říct něco špatně a klidně tím rozpoutat válku,“ směje se s pivem v ruce Ted Polashek.

Ten je sice taky prezident, ale místního Česko-amerického komunitního centra, takže šance, že by svými slovy mohl rozpoutat mezinárodní konflikt, je značně omezená.

Čtvrtý ročník obnoveného pivního festivalu probíhal ve čtvrti Berwyn na chicagském západním předměstí v hale Sokola Tábor. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

A navíc mluví v úplně jiném duchu. „Že vzniklo samostatné Československo a teď existuje Česko, je úžasné a důležité pro americké Čechy jako jsem já, co se angažujou v Sokolu a dalších krajanských aktivitách. Je opravdu ohromující, jak se Československo rázem vyšvihlo a do roku 1938 patřilo k nejrozvinutějším zemím. Nebo kam se od sametové revoluce posunulo Česko - jak mu prospívají svobodné volby a kapitalismus, jak jsou tam lidé schopní, jak dřou,“ řekl Radiožurnálu Polashek.

Ted Polashek, prezident místního Česko-amerického komunitního centra a ředitel českého pivního festivalu. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Pamětníci slavného průvodu Chicagem s Masarykem v čele už nejsou mezi živými, ostatně i konání tohoto pivního festivalu přesně 100 let poté je víceméně shoda okolností.

Ale starší generace si událost z 5. května 1918 stále ráda připomíná. „Třeba na Moravském dni se o tom zmíníme, nebo když je nějaký sraz komunity, tak se o tom zmíníme. Ale už nejsou žádné velké oslavy, jako bývaly. Byla zábava, oslavovalo se to. Jinak máme Masaryka a sochu na univerzitě v Chicagu. Když se přemísťovala z jednoho parku, tak tam byla velká oslava. Byli jsme tam v krojích, hudba byla. Bylo to opravdu něco jiného, něco zvláštního,“ popisuje vitální krajan John Škach, který z Československa přišel před 65 lety.

Ale to, že Masaryk už dnes není tak v kurzu a že před 100 lety přijel do Chicaga už coby odpůrce piva, nemůže některé odradit, aby si tohle výročí připomněli, jak se na pivních slavnostech patří.

„Jasně. Budu pít za něj. My všichni budeme pít za něj. Jsme velmi hrdí a ctíme, co Chicago udělalo pro vznik Československa a jak se hlásí k Česku. Máme Sokoly, taneční skupiny a já osobně jsem pyšný na to, jak mě mí rodiče naučili vytrvat a udržovat českou kulturu,“ dodává Polashek.

Však si Ted Polashek za ženu vybral Češku a řídí český pivní festival.

Lidé na českém pivním festivalu v Chicagu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas