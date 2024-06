Sinoložka: Si Ťin-pching se nebojí zahraniční politiky. Číně nedemokratičtí vůdci věří více než Západu

Ve Švýcarsku v sobotu začala mírová konference k ruské válce na Ukrajině. Cestu k mírovému řešení tohoto konfliktu hledají zástupci asi 90 států. Klíčoví hráči ale chybí. Rusko pozvánku nedostalo a například Čína kvůli tomu svou účast na summitu odmítla. Místo toho navrhla vlastní šestibodový plán na sjednání míru mezi Ukrajinou a Ruskem, připomíná sinoložka z organizace Sinopsis Kateřina Procházková v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Rozhovor Bürgenstock 19:20 15. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Si Ťin-pching | Foto: Tingshu Wang | Zdroj: Reuters

Proč Čína ten svůj plán neprezentuje sama na summitu ve Švýcarsku?

Z části proto, že se akce neúčastní. Ale také proto, že ten plán nemá úplně největší podporu. Je to samozřejmě dáno tím, že ten plán je hodně podobný tomu, který už Čína představila zhruba před rokem, který byl tedy dvanáctibodový.

Oba jsou ale velice obecné, nepřichází s žádnými konkrétními řešeními. A jak ten dvanácti, tak teď i ten šestibodový nebyly úplně, řekněme, Ukrajinou a Západem pozitivně přijaty.

A co v těch šesti bodech je?

Čína navrhuje, že je potřeba udržet dlouhodobý mír a stabilitu v asijsko-pacifického regionu. Také hovoří obecně o potřebě chránit legitimní bezpečnostní zájmy všech zemí a o potřebě vytvořit spravedlivý a racionální mezinárodní řád.

Tady je rozpor – Čína má na to, jak by měl mezinárodní řád vypadat, jiný pohled než západní země. Ale všechno, co šestibodový plán zmiňuje, jsou věci, o kterých se běžně hovoří.

Není to nic konkrétního a chápu tedy, že Spojené státy už to komentovaly tehdy. A to tak, že se sice Čína prezentuje nebo chce prezentovat jako mírotvůrce, ale jde o falešný a planý narativ. A především, a to je důležité, ani v jednom z těchto návrhů neodsuzuje válku nebo invazi Ruska. Je v podstatě na straně Ruska.

Co tedy tímto plánem sleduje?

Chce se udržet v pozici důležitého diplomata, důležitého mírotvůrce. Chce mít vliv na formování možného mírového jednání a posílit svou pozici. To vidíme dlouhodobě, že Si Ťin-pching se nebojí vstupovat do zahraniční politiky a v některých případech mu to vychází, protože Čína má blízko i k nedemokratickým režimům a má tak přístup i k lídrům, který západní lídři nemají.

Čína, jak se vyjádřil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, měla ovlivňovat jiné státy, aby se summitu ve Švýcarsku neúčastnily. Dá se to doložit?

Také jsem to četla v zahraničním tisku, ale samozřejmě doložit to bude asi velice těžké. Ale údajně Čína obcházela zahraniční diplomaty a pobízela je k tomu, aby se akce neúčastnili, že akce nebude mít dostatečný dopad a že není, nebo že nepřinese žádné řešení.

Čínské ministerstvo se vyjádřilo, že není proti tomu, aby se mluvilo o míru. A že jejich nepřítomnost ve Švýcarsku neznamená, že by nepodporovali mír.

Přesně tak. Toto bylo poslední stanovisko, a jestli se nepletu, zhruba asi před týdnem. Mluvčí ministerstva zahraničí říkala, že by tato konference mohla vést k vytváření bloků, které se budou konfrontovat, ale nebudou schopné jednat. A to je tedy hlavní argument, proč Čína není teď ve Švýcarsku přítomná.