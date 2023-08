Třetí obvinění proti Trumpovi. ‚Zažehl plameny násilí‘ a ‚plánoval spiknutí‘, aby se po volbách udržel u moci

Bývalý americký prezident Donald Trump byl obviněn kvůli snahám zvrátit výsledky prezidentských voleb v roce 2020, v nichž ho porazil Joe Biden. Informují o tom zahraniční agentury, podle kterých jde už třetí obvinění exprezidenta, jenž se chce do Bílého domu vrátit ve volbách příští rok. Velká porota Trumpa obvinila ve čtyřech bodech včetně spiknutí. K soudu ve Washingtonu se má dostavit ve čtvrtek odpoledne. Aktualizováno Washington 23:42 1. 8. 2023 (Aktualizováno: 0:43 2. 8. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třetí obvinění proti Trumpovi. ‚Plánoval spiknutí‘, aby mohl po prohraných volbách zůstat u moci (archivní foto) | Foto: Russell Cheyne | Zdroj: Reuters

Pětačtyřicetistránkový soudní dokument podle agentury AP uvádí, že Trump byl po volební prohře „odhodlaný zůstat u moci“ a plánoval spiknutí, kterým chtěl podvrátit „základní demokratické principy americké federální vlády, konkrétně proces hlasování, sčítání hlasů a potvrzování výsledků v prezidentských volbách“.

Podle zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe je Donald Trump osobně odpovědný za to, co se během nepokojů 6. ledna 2021 při útoku na sídlo amerického kongresu stalo. Několik lidí tehdy zemřelo, rozvášněný dav vnikl do budovy Kapitolu a ničil, co mu přišlo pod ruku.

Americká televize CNN ve svém vysílání uvedla s odvoláním na soudní dokument i své zdroje, že se Trumpovi jeho přesvědčení o volebním podvodu pokoušeli vymluvit jeho viceprezident Mike Pence, představitelé zpravodajských služeb, právnící z ministerstva spravedlnosti, jakož i přední právníci Bílého domu, a řada lidí z jeho volebního štábu. Posléze pak i soudy v některých amerických státech, které se podezřením na volební podvody zabývaly.

Trump například tvrdil, že ve státě Georgia hlasovalo během čtyř dnů 10000 mrtvých nebo, že v Arizoně volilo přes 30 000 lidí bez amerického občanství. Ani v těchto, ani v případě dalších podobných tvrzení to nebyla pravda.

‚Zažehl plameny násilí‘

Podle bývalého newyorského prokurátora a nyní experta na soudy a právní otázky Elieho Honiga může tento soud s Donaldem Trumpem ovlivnit Spojené státy asi nejvíc v jejich historii. „Podle žalobců Trump moc dobře věděl, že volby prohrál, nebyly žádné podvody. Jednal tedy naprosto úmyslně,“ uvedl v analýze pro CNN.

Jeho slova podpořil i Norman Eisen, člen první kongresové vyšetřovací komise během prvního impechmentu Donalda Trumpa (a také bývalý velvyslanec v České republice).

„Trump tlačil na představitele jednotlivých států, na úředníky, bylo to spiknutí s cílem podvést Spojené státy. A nakonec Trump také zažehl plameny násilí,“ uvedl ve vysílání CNN. Na adresu zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe, který tento případ vede, uvedl, že je pověstný svou houževnatostí a také tím, že případy k soudu posouvá rychle.

Kampaň Donalda Trumpa nejnovější obvinění exprezidenta označila za další „zkorumpovanou kapitolu“ v politicky motivovaném „honu na čarodějnice“.

Trumpův tým si postěžoval také na načasování obvinění, které přišlo 2,5 roku po daných událostech a v době rozbíhající se kampaně před příštími volbami. Důvodem je podle něho snaha o zasahování do voleb.