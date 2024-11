Evropané mají tendenci vzhlížet k USA. Tam ale voliči za hranice tolik nekoukají, říká novinářka

Republikán Donald Trump získal v amerických prezidentských volbách více než 310 volitelů a podruhé se tak vrací do Bílého domu. Průzkumy přitom odhadovaly, že výsledek bude velmi těsný. „Kamala Harrisová zvýrazňovala primárně témata identity, kdežto Trump oslovoval lidi napříč různými spektry,“ upozorňuje v pořadu Osobnost Plus multimediální novinářka a audience editorka z deníku USA Today Nikol Mudrová. Osobnost Plus Praha/Washington 8:02 17. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Překvapivě dominantní vítězství Trumpa nyní analyzují velká média i samotná Demokratická strana | Foto: Allison Robbert | Zdroj: Reuters

Demokratické kandidátce Harrisové dávaly průzkumy před volbami podobné šance na vítězství jako Trumpovi. Republikánský kandidát ale nakonec ovládl i všech sedm států, které se označují jako swing states a ve kterých se volby rozhodovaly. Dokonce i v New Yorku, který stejně jako v minulosti vyhráli demokraté, získal podle Mudrové více hlasů než obvykle.

Překvapivě dominantní vítězství Trumpa nyní analyzují velká média i samotná Demokratická strana.

„Řekla bych, že hlavním důvodem je primárně nepochopení a nenaslouchání si. Na konci kampaně to úplně skvěle shrnul jeden Trumpův slogan: Kamala is for they/them, president Trump is for you,“ poukazuje novinářka.

They/them je oslovení, které mnohdy používají lidé patřící do skupiny LGBTQ+.

„Harrisová zvýrazňovala primárně témata identity, kdežto Trump oslovoval lidi napříč různými spektry. Zaměřoval se primárně na ekonomické potřeby, protože například potraviny jsou tady drahé, a to především ve velkých městech,“ doplňuje Mudrová.

Téma potratů podle ní ve společnosti rezonovalo, ale ne přímo v prezidentských volbách.

„Spousta neziskových organizací věnujících se potratům udělala takzvané ballot measures, něco jako referenda. Spousta států rozhodovala o právech žen a o potratech mimo volbu prezidenta,“ upozorňuje.

„Ve spoustě států se stalo, že ačkoliv lidé volili pro méně restriktivnější zákony, co se týče potratů, tak ale volili také pro Trumpa. Už jsem slyšela nějaké analýzy, že tím, že to demokraté takto rozdělili, tak dali lidem možnost volit Trumpa a zároveň volit pro méně restriktivní postoj k potratům,“ dodává.

Zahraniční politika

Evropa nyní očekává, jak bude vypadat zahraniční politika Trumpa a jak bude řešit například válku na Ukrajině nebo konflikty na Blízkém východě. Mezi Američany se to ale podle Mudrové řeší pouze minimálně.

„Ani po volbách není zahraničních politika velké téma, což je pro americké volby typické. Evropané mají vždycky tendenci vzhlížet k USA jako ke spáse. Ale typický americký volič za hranice moc nekouká, dokud se to netýká imigrace ve Státech,“ přibližuje novinářka.

„Ukrajina se rozhodně řeší třeba v médiích, řeší se na úrovni politiky, ale neřeší se to jako jedno z hlavních témat. Tím je pořád ekonomika a imigrace,“ uzavírá Mudrová.

Vyplatí se politikům vystupovat spíše v podcastech a na sítích, než ve velkých televizních debatách? Jak bude vypadat tým Donalda Trumpa a jakou roli v něm bude mít miliardář Elon Musk? A jak vypadá práce audience editorky v deníku USA Today? Poslechněte si celý rozhovor, audio je v úvodu článku.