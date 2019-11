Německo je Čechům vděčné za jejich roli při pádu zdi, řekl po setkání se Zemanem bývalý kancléř Schröder

Německo je Čechům vděčné za roli, kterou sehráli při pádu berlínské zdi v roce 1989, řekl bývalý německý kancléř Gerhard Schröder. To, co se tehdy odehrálo na západoněmecké ambasádě v Praze, kde se po tisících shromažďovali východní Němci toužící vycestovat na Západ, bylo podle něj jedinečné a přispělo ke scelování Německa. Schröder to řekl v Berlíně po setkání s českým prezidentem Milošem Zemanem.

