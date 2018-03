31. 1. 2012 |Igor Maňour, David Koubek |Zprávy ze světa

Bývalý haitský diktátor Jean Claude Duvalier by měl stanout před soudem jen kvůli korupci. Z porušování lidských práv se ale zodpovídat nemá. Uvedl to soudce poté, co předal jeho spis státnímu zastupitelství. Organizace hájící lidská práva proti tomu protestují.