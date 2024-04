Irsko se stalo v EU šampionem v lákání zahraničních firem. A navzdory tlaku Bruselu o ně nechce přijít

Před dvaceti třiceti lety to bylo nevyužité a zpustlé území, kde se kdysi stavěly a opravovaly lodě. S odkazem na kalifornské centrum technologických firem se dnes této části Dublinu přezdívá „silikonové doky“. Tady sídlí globální firmy jako TikTok, Meta nebo Google.

„Byl to můj sen pracovat pro zaměstnavatele, jako je Google. Nakonec jsem přes sedm kol pohovorů prošel úspěšně a skončil jsem tady,“ říká Jakub. Pracuje jako analytik a je jedním z devíti a půl tisíce lidí, které Google v Irsku zaměstnává.

Aleš Martinů pracuje v Googlu šest let | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

„Google byl jednou z prvních technologických firem, které se v Irsku usadily. Důvodů bylo několik: angličtina, správné časové pásmo a prostředí otevřené zahraničním investorům,“ popisuje za Google Julie Dilgerová.

Zahraničních společností je dnes v Irsku přes šestnáct set. Americké, japonské nebo čínské firmy tady mají svá evropská sídla nebo moderní technologická pracoviště. Celkem zaměstnávají přes 300 000 lidí, tedy asi dvacet procent všech zaměstnanců v soukromé sféře.

Jednou ze společností, které má v Irsku centrálu pro své evropské operace, je TikTok.

„Jeden z důvodů, proč si TikTok zvolil Irsko, je skutečnost, že je tady mnoho vysoce vzdělaných mladých lidí. Počet absolventů technických a technologických vysokých škol, lidí vzdělaných v matematice je v Irsku na počet obyvatel silně nad průměrem Evropské unie. A přesně takové talenty hledáme. Když jsme v roce 2019 přišli do Irska, měli jsme dvacet lidí, během dvou let se počet našich zaměstnanců zvýšil na dva tisíce,“ vypočítává Susan Moosová, která je ve společnosti TikTok odpovědná za komunikaci s irskou vládou.

Susan Mossová, která je ve společnosti TikTok odpovědná za komunikaci s irskou vládou | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Nejlepší rozhodnutí

„To, že Irsko před jedenapadesáti lety vstoupilo do EU, považuji za nejdůležitější rozhodnutí v našich novodobých dějinách. Díky tomu jsme získali nejen přístup na evropský trh, ale díky naší poloze a dlouhodobé strategii jsme se mohli stát pro zahraniční firmy (nejen ze Spojených států) vstupní branou do Evropy,“ shrnuje Michael Lohan, ředitel irské státní agentury IDA Ireland, která má přímo na starosti přitahovat do země zahraniční investory.

Což se Irsku mimořádně daří. Ještě před dvaceti třiceti lety byla levnou montovnou, dnes se její ekonomika opírá o technologické firmy, bankovnictví, lékařský výzkum a farmaceutické společnosti. Většina z nich přišla ze zahraničí. Jedním z důvodů, proč se mu to daří, jsou i nízké korporátní daně, kvůli nimž si Irsko vysloužilo nálepku daňového ráje v EU.

Michael Lohan, ředitel irské státní agentury IDA Ireland, která má na starosti přitahovat do země zahraniční investory | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Unijní úřady opakovaně irský daňový systém prověřovaly. Společnost Apple dokonce Evropská komise obvinila ze získávání neoprávněných daňových výhod v Irsku a nařídila jí doplatit v zemi přes 13 miliard eur. Jak firma, tak Dublin to odmítly a evropský soud jim dal původně za pravdu. Generální advokát Soudního dvora EU ale tento verdikt později zvrátil. Právní pře tak stále pokračuje.

Po mezinárodním tlaku Irsko nakonec korporátní daně zvýšilo alespoň z 12,5 na 15 procent. Jejich další zvednutí ale irští politici z obavy z odchodu zahraničních investorů odmítají. Michael Lohan však považuje tuto debatu za zbytečnou a tvrdí, že nízké daně nejsou tím hlavním důvodem, proč firmy na ostrov přicházejí.

„Když se bavím se zahraničními společnostmi, tak jako hlavní důvod, proč jsou tady, uvádějí lidi. Schopné lidi. Na nich každý byznys stojí. Kromě toho nabízíme stabilní prostředí, vstřícné pro podnikání. Je to tedy kombinace proinvestiční politiky a schopných lidí,“ soudí ředitel vládní agentury IDA.

