Jak poslat armádu po Evropě? Nejlepší je vlak, vojáci ani lidé od dráhy s tím ale nemají zkušenosti

Pokud chce Evropa odradit Rusko od případné agrese, musí mnohem lépe přesouvat tanky, vojáky a munici napříč kontinentem, řekl serveru Politico jeden z nejvyšších francouzských generálů Bertrand Toujousem, velitel nově vytvořeného pozemního velitelství francouzské armády pro Evropu. Svět ve 20 minutách Praha 14:54 11. srpna 2024

Během studené války byly země zvyklé přesouvat vojenskou techniku, což byl tehdy velmi jednoduchý úkol. Postupně se ale stal nesmírně složitým, řekl Politicu Toujouse. Podle něj je naprosto nezbytné začít znovu mluvit o evropské vojenské mobilitě – a k tomu je potřeba praxe.

Pokud by Rusko zaútočilo na některou ze zemí Severoatlantické aliance, evropští a američtí vojáci by se museli co nejrychleji dostat na své východní křídlo. Rychlému přesunu ale brání zdlouhavé administrativní procesy pro přepravu válečného materiálu přes hranice, nedostatečná a nevyhovující infrastruktura pro přesun obrněných vozidel a taky nedostatek přepravních kapacit, jako jsou železniční vozy.

Plán na vojenský koridor

V květnu proto ministři zahraničí Evropské unie vyzvali členské státy, aby splnily závazek vojenské mobility, který zahrnuje investice do infrastruktury a který má zajistit ozbrojeným silám prioritní přístup k silniční, železniční a jiné dopravě.

Věci už se na některých místech daly do pohybu. V červenci Řecko, Bulharsko a Rumunsko podepsaly dopis o záměru přeshraniční spolupráce v oblasti vojenské mobility. Vzniká také dohoda o vytvoření vojenského tranzitního koridoru, kterou už podepsaly Polsko, Německo a Nizozemsko, a v červnu se k nim připojila i Francie. Právě Paříž totiž v roce 2022 zažila, jak je složité vojenský materiál přepravovat.

„Zjistili jsme rozsah administrativní byrokracie. Na Ukrajině je válka, ale celníci vám vysvětlí, že nemáte správnou tonáž na nápravu a že vaše tanky nesmí přes Německo. To je prostě neuvěřitelné,“ vzpomíná francouzský generál Bertrand Toujouse.

V cestě nestojí jen celníci, ale i nezkušenost armád. Ta francouzská v minulých desetiletích bojovala v Afghánistánu a v západoafrickém Sahelu. I tak ale nenakládala vojenské vybavení do vlaků přibližně 20 let, uvedl francouzský generál.

V nevědomosti byli i vedoucí nádraží francouzských státních drah. Politici by se nejprve měli zaměřit na železnici. Vlaková doprava je podle generála stále tím nejpraktičtějším způsobem přepravy tanků.

Zlepšení vojenské mobility ale nebude snadné, protože dopravní a celní pravidla jsou z velké části výsadou jednotlivých států, připomíná v rozhovoru pro server Politico francouzský generál. S úpravou dopravní infrastruktury nakonec bude muset počítat i Paříž.

„Když bude chtít španělská nebo portugalská brigáda projít přes celý kontinent na Slovensko, je velká pravděpodobnost, že pojede přes Francii,“ řekl Toujouse. A nejde jen o evropské armády. Americké jednotky také pravidelně cvičí přesuny vojáků a vozidel po Evropě a často testují francouzské přístavy.

Americký generálporučík ve výslužbě Ben Hodges, bývalý vrchní velitel amerických pozemních sil v Evropě, řekl serveru Politico, že nezákonná anexe Krymu Ruskem v roce 2014 byla varovným signálem, že je třeba zlepšit vojenskou mobilitu.

Od té doby se podle Hodgese situace v oblasti mobility armády v Evropě zlepšila, ale hlavně v podobě uznání, že existuje problém, uzavírá server Politico.

