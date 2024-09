Izraelští vojáci nebyli prakticky rok doma. A to se podepisuje na náladě v zemi, říká Kalhousová

Izrael zahájil rozsáhlé vzdušné útoky na základny libanonského hnutí Hizballáh, mluvčí izraelské armády nevyloučil ani pozemní operaci. „Izraelci vědí, že na konstantní bombardování nelze nereagovat, severní část země je prakticky neobyvatelná. Ani opozice není proti, ale je otázka, jak dlouho bude ofenziva trvat a v jaké míře,“ říká pro Český rozhlas Plus expertka Irena Kalhousová. Praha 14:51 24. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Ztráty, které Hizballáh v posledních dnech utrpěl, jsou skutečně veliké. Otázkou ale je, zda natolik veliké, aby mu to zabránilo situaci eskalovat,“ poznamenává ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Fakultě sociálních věd

Hizballáh patří k nejlépe vyzbrojeným nestátním organizacím na světě, podle odhadů disponuje 150 až 200 tisíci raketami. Den po útocích ze 7. října se zapojil do války proti Izraeli a na jeho území vyslal na osm tisíc raket. Kvůli tomu muselo být evakuováno zhruba 70 tisíc Izraelců.

Civilisté umírají i v Libanonu, letecký útok na velitelství Hizballáhu v hustě obydlené čtvrti Bejrútu si vedle 16 členů hnutí vyžádal podle místních úřadů, které jsou pod vlivem Hizballáhu, desítky dalších obětí včetně tří dětí.

„Zatím to vypadá, že Izrael má Hizballáh velmi dobře zmapovaný. Útoky jsou cílené na odpalovací zařízení a civilních obětí zatím není tolik. Ale to neznamená, že nejsou, jen za posledních deset měsíců na libanonské straně zemřelo více než 500 lidí, samozřejmě mnoho z nich byli představitelé Hizballáhu,“ uvádí odbornice.

Dlouhá válka

Cílem Izraele je vytlačit ozbrojence za řeku Lítání, která vymezuje pásmo, v němž podle rezoluce OSN mohou operovat pouze mezinárodní síly a libanonská armáda. „Modré přilby se procházely po jižním Libanonu a měly dohlížet na její naplňování. Hizballáhu se zde ale bez zábran podařilo vybudovat hustou infrastrukturu,“ popisuje Kalhousová.

Izraelské údery v Libanonu mají 356 obětí za jeden den. Útok zasáhl 1300 cílů spojených s Hizballáhem Číst článek

Naopak Hizballáh deklaruje, že v útocích na Izrael nepoleví, dokud nebude uzavřeno příměří v Gaze.

„Není to ale jediný spor, ve válce jsou spolu po mnoho let. Oficiálně bojují proti izraelské okupaci maličkého libanonského území na Golanských výšinách, u nějž je ale sporné, zda nepatří Sýrii. Je to spíš záminka,“ míní Kalhousová.

Ve skutečnosti je prý Hizballáh spojencem Íránu, který ho aktivuje, kdykoli potřebuje bojovat proti Izraeli, například když se potřebuje bránit tlaku USA. Právě Spojené státy americké se nyní obávají další eskalace konfliktu, která by mohla vést k většímu zapojení Íránu.

„Pak je otázkou, jak by Spojené státy reagovaly. Jestli by nebyly nuceny vstoupit do dalšího Blízkovýchodního konfliktu, což nechtějí, a rozhodně ne několik týdnů před svými prezidentskými volbami,“ dodává.

Také Izrael má stále v paměti válku v roce 2006, v níž hodně ztratily obě strany. „Izraelská armáda je silná, ale také strašně unavená. Nikdy ještě nebyla v tak dlouhé válce, její vojáci, velmi často záložáci, prakticky rok nebyli doma. A to se podepisuje na náladě v zemi,“ podotýká.

Poslechněte si celý rozhovor s Irenou Kalhousovou v Interview Plus v audiu na začátku článku.