Kocáb: Když se nebudeme bránit, Putin bude brzy na slovenské hranici. A Fico ho uvítá chlebem a solí

„Západ by se mohl rozhodnout a Ukrajině pomoci daleko masivněji. Všichni jsme zaznamenali výrok francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, podle kterého by na Ukrajinu měli přijít nějací vojáci, přinejmenším poradci, a viděli jsme i tu reakci. Svět je uhranut jadernými zbraněmi, to si řekněme na rovinu. A to je to, co nás brzdí," řekl pro Český rozhlas Plus hudebník a bývalý ministr Michael Kocáb.

„Je vidět nevypočitatelnost a ,krokodýlovitost‘ Vladimira Putina. Odhodlání Rusů a celé party kolem něj, a to včetně jeho voličů, do nás ,jít‘. Přitom nevíme, kde mají vytyčenou mez,“ dodává Kocáb v Osobnosti Plus.

„Také známe Francouze, kteří chtějí vždy – už od dob Napoleona – válku vybojovat na cizím území, což je chytrá zásada. A najednou přichází Macron s tím, pojďme se do toho pustit už teď a rovnou. Protože jinak je tady významné riziko, že za chvilku budou Rusové na slovenských hranicích. Tam pak bude stát slovenský premiér Robert Fico s chlebem a solí,“ říká.

Poslat své děti do války?

Před nedávnem se nechal slyšet šéf hnutí ANO Andrej Babiš, že odmítá posílat své děti do války. „Poslat své děti do války? Tak na to vám žádný rodič na světě, kromě Čapkovy matky, neřekne, že by to unesl. To je k neunesení,“ komentuje Kocáb.

„Ale na druhou stranu musíme zvážit, co skutečně hrozí. Ne to, jestli nepošleme svoje děti, ale profesionální vojáky, často jsou to žoldnéři, prostě profíky bránit naše svobody. Anebo jestli necháme válku přijít až k nám domů. Ten útočník se pak už ale nebude ptát, jestli má vyvraždit naše děti, babičky, spálit naše domovy.“

Babišův výrok jako státníka, který stál a zase možná bude stát v čele této země, by ale i podle Kocába měl být úplně jiný.

„Je to naprosto skandální výrok,“ hodnotí. „Další jeho skandální výrok byl, když tvrdil, že nepomůže napadenému Polsku – a pak se to druhý den snažil dementovat,“ připomíná.

„To ale také znamená, že nebude solidární a hlídat si bude jen ten svůj píseček.“

„Můj otec byl farář a vždy říkal, že se proti zlu musí bojovat mečem. A toto je krystalické biblické zlo. To jsme naposledy zažili za Hitlera. Dokonce ani v roce 1968 tady nebylo tak jednoznačně vykrystalizované zlo, jako je to, co provádí Putin.“

„Sice nevíme, jak daleko by šel Leonid Brežněv, kdybychom se mu bránili. Možná by šel do podobných kroků, možná ne. Ale to, co dělá Putin, je skutečně strašné. Je to hrdlořez.“

„Putin ohrožuje celou planetu Zemi, dokonce jsem zaznamenal výrok, podle kterého nemá-li Rusko mít místo na této planetě, tak ať planeta vůbec není. To jsou přece kecy,“ uzavírá.

Donbas? Už je tam jen suť

Kocáb byl asi před měsícem na Donbasu, asi 15 kilometrů od fronty, kam vezli sanitku.

„Spali jsme na vojenské základně a viděli jsme, že ukrajinská země, kterou jsme projížděli, je rozsekaná ještě víc, než kdyby se řeklo, že je spálená. Tam jsou už jen hromady sutě, kde se už ani myš nebo slepice neschová. To by teoreticky mohlo doputovat k nám.“

„Nechci strašit, protože si myslím, že to je fantasmagorický Putinův plán a že se mu to nikdy nepovede, takže se nemusíme bát. Ale politik musí vždycky zvažovat horší variantu, i když věří v tu lepší, i když je optimista. A musí se proti té horší zabezpečit,“ doplňuje.

Víc si poslechněte v audiozáznamu výše.