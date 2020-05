Jižní Korea zaznamenala po uvolnění opatření nárůst počtu nakažených. Prezident se obává druhé vlny

Jihokorejský prezident Mun Če-in v neděli varoval před druhou vlnou nákazy poté, co země zaznamenala nejvyšší nárůst nově nemocných covidem-19 od 9. dubna. Informovala o tom agentura Reuters. Jižní Korea v uplynulých dnech začala rozvolňovat některá protipandemická opatření. Zaznamenala ale nárůst nakažených poté, co se opět otevřely noční diskotéky a kluby, což přinutilo starostu metropole Soul nechat tato zařízení opět až do odvolání zavřít.

Soul 12:41 10. května 2020