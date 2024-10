Kvůli vyhrožování umělcům za zahájení olympiády zatkla policie sedm lidí. Další mají následovat

Francouzská policie tento týden zadržela sedm lidí pro podezření z kyberšikany zaměřené na tvůrce zahajovacího ceremoniálu olympijských her v Paříži Thomase Jollyho. Jejich nenávist šířená po internetu směřovala i proti několika umělcům, kteří se neotřelé show na Seině účastnili, sdělil ve čtvrtek agentuře AFP policejní zdroj. „Je to první vlna zatýkání a budou další, vyšetřovatelé to dotáhnou do konce,“ uvedl zdroj.

Paříž 9:23 25. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít