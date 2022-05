ONLINE: Lvovem zněly varovné sirény. Ruské rakety poškodily železnici poblíž města.

Jak bojují s hněvem a bezmocí američtí Ukrajinci ve snaze pomoct své staré vlasti

Jak ukrajinská komunita v Americe válku ve staré vlasti prožívá a co si myslí o budoucnosti amerických bezpečnostních záruk, to se vydal ke Clevelandu do státu Ohio prozkoumat náš americký zpravodaj.