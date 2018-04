Kampaně vrcholí. Maďary před volbami straší migranti, Soros, zahraniční spiknutí i ústup demokracie

Maďarským premiérem bude podle průzkumů nejspíš potřetí za sebou Viktor Orbán. Jeho strana Fidesz nyní jasně dominuje současnému parlamentu. V posledních měsících ale kvůli korupčním skandálům ztrácí a opozice se snaží připravit současnou vládu o parlamentní většinu. Emotivní kampaň plnou útoků vedou vládní i opoziční strany. Od zpravodaje z místa Budapešť 19:31 6. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarským premiérem bude podle průzkumů nejspíš potřetí za sebou Viktor Orbán. Jeho strana Fidesz nyní jasně dominuje současnému parlamentu. | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

„Z některých těch billboardů nebo plakátů je mi trapně, že se to vůbec objevuje. Nemůžu to nazvat jinak než kampaň nenávisti. Snaží se najít obětní beránky, někoho, na koho se může svalit vina za všechno – migranti, George Soros… A současně tvrdí: my jsme ti jediní, kdo může zaručit bezpečnost našich hranic,“ komentuje pro Radiožurnál asi čtyřicetiletý Gábor z Budapešti plakáty hlavní vládní strany Fidesz.

Na některých billboardech je magnát maďarsko-židovského původu žijící ve Spojených státech George Soros obklopený opozičními politiky a v rukou mají kleště na zničení pohraničního plotu. | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Je na nich magnát maďarsko-židovského původu žijící ve Spojených státech George Soros obklopený opozičními politiky a v rukou mají kleště na zničení pohraničního plotu. Vláda ho postavila, aby zastavil migranty, kteří přes Maďarsko vstupovali do Evropské unie a procházeli dál na západ.

Další billboard ukazuje davy uprchlíků, přes které je velký nápis STOP. Mnohé Maďary to ale neuráží - migrace a islamizace země se obávají.

'Mladí chtějí změnu'

„Myslím, že je to férové. Tohle je podle mě normální a k demokracii to prostě patří," říká asi pětadvacetiletý student Szabocs.

Odporem vůči migraci nebo evropským kvótám na přerozdělování uprchlíků své stoupence mobilizuje hlavně strana Fidesz premiéra Viktora Orbána. Opozice naopak využívá obav lidí z toho, že vláda, která má v současném parlamentu pohodlnou ústavní většinu, je až příliš silná.

„Mladí lidi chtějí změnu. Současná situace se hodí vládě, ale lidem až tak moc ne. V parlamentu mají dvě třetiny a to je moc. Jestli se tohle povede změnit, Maďarsko bude demokratické a bude to v pořádku, vysvětluje své obavy Szábocs, který má jinak pro vládní politiku pochopení.

V Budapešti a větších městech se toho snaží využít hlavně opoziční socialisté, kterým průzkumy předpovídají třetí příčku. Na venkově chtějí oni, ale i další menší strany podpořit donedávna nepředstavitelného spojence - kdysi krajně pravicovou stranu Jobbik, která se však distancovala od anti-semitismu a posunula se do středu a podporu má hlavně na venkově. Tam se snaží získat stejné voliče jako vládní Fidesz.

Opozice se někde snaží postavit společné kandidáty s širší podporou, jinde to voliči chtějí řešit tím, že budou volit druhého nejsilnějšího, jak říká paní Margit z východomaďarského Miskolce.

„Je mi jedno, kdo vyhraje, ale hlavně, ať to není Fidesz. Musí být poražení, odejít, protože si všechno vzali pro sebe. Všechno."

Opozice si nedělá naděje na vítězství nad současným premiérem. Chce ale zabránit tomu, aby v novém parlamentu v neděli získal většinu křesel.