ONLINE: Maďarská blokace zbrojní pomoci Ukrajině? EU našla právní cestu, jak veto obejít

Evropská unie našla cestu, jak obejít maďarské veto na nákup zbraní pro Ukrajinu z výnosů ze zmrazených ruských aktiv, píše server listu Financial Times (FT). Mohlo by to podle něj také uvolnit cestu pro půjčku Kyjevu ve výši 50 miliard dolarů (1,17 bilionu korun) ze strany skupiny G7. Sledujeme online Brusel 8:40 24. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít I do budoucna však Maďarsko může pomoc Ukrajině blokovat (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

Šéf diplomacie sedmadvacítky Josep Borrell deníku řekl, že Maďarsko se zdrželo dřívějšího hlasování o vyčlenění výnosů ze zmrazených ruských aktiv, a tak „by nemělo být součástí rozhodování o použití těchto peněz“. Poznamenal, že jde o sofistikovanou právní cestu, jak maďarské veto obejít, ale je v pořádku.

Obejití Budapešti, která má v rámci EU navzdory válce nejvstřícnější vztahy s Moskvou, by podle FT také mohlo pomoci odstranit překážku, která mohla komplikovat snahy skupiny G7 získat do prosince 50 miliard dolarů na půjčku pro Kyjev. Na její splácení mají být použity právě zisky ze zmrazených ruských aktiv.

Obavy Spojených států a dalších zemí v G7 z toho, že Maďarsko zablokuje rozhodnutí EU nechat ruská aktiva zmrazená na dobu neurčitou, vyjednávání o rozsáhlé půjčce výrazně zpomalily. Právní klička Bruselu by ale podle činitelů obeznámených se situací měla stačit jako záruka, že půjčka bude splácena.

Článek pokračuje pod online reportáží.

I do budoucna však Maďarsko může pomoc Ukrajině blokovat. Třeba tím, že bude proti sankcím vůči Rusku, které se každého půl roku prodlužují, k čemuž je potřeba jednomyslného rozhodnutí.

EU podle Borrella navrhla Maďarsku dohodu, která by vycházela z toho, že nebude muset jakkoliv podporovat Ukrajinu výměnou za to, že nebude blokovat pomoc ostatních zemí. Budapešť to ale odmítla.

„Ani když mají nabídku, že nebudou součástí týmu, a jejich peníze nebudou použity pro Ukrajinu... to nestačí,“ podotkl s tím, že to „souvisí se silnými vazbami, které mají na Rusko“.