‚Naše volby jsou špatné.‘ Trump v předvolební debatě opět odmítl uznat porážku z roku 2020

Americký exprezident Donald Trump v televizním duelu s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou opět odmítl uznat porážku z minulých prezidentských voleb a pokračoval v šíření fám o podvodech s hlasy, zatímco se uchází o druhý mandát. Jeho soupeřka se podle amerického tisku opakovaně snažila Trumpa vyprovokovat k agresivní reakci a v některých chvílích se jí to dařilo. Filadelfie 5:21 11. září 2024

„Naše volby jsou špatné,“ prohlásil Trump, když čelil otázkám na své počínání po prohraných volbách roku 2020. Republikánský kandidát porážku nikdy neuznal a místo toho bez důkazů označuje tehdejší volby za zmanipulované.

Ve vysílání televize ABC řekl, že o podvodech s hlasy existuje množství důkazů, jakkoli volební činitelé napříč Spojenými státy žádné větší nesrovnalosti nezjistili.

„To, co se teď děje, je něco, čemu se Trumpův tým chtěl vyhnout. Trump křičí do mikrofonu a snaží se opět vést spor o výsledky voleb roku 2020,“ komentoval situaci deník The New York Times.

Harrisová v této souvislosti uvedla, že Trump před čtyřmi lety „dostal padáka od 81 milionů lidí“, čímž odkazovala na počet hlasů pro současného prezidenta Joea Bidena.

Podle amerického tisku to byl jeden z mnoha momentů, kdy se viceprezidentka snažila svému soupeři dostat pod kůži.

Mimo jiné uvedla, že od mnoha armádních lídrů slyšela, že je Trump „ostuda“. Také prohlásila, že exprezidentovi se vysmívají vysocí světoví činitelé, nebo že lidé často z jeho předvolebních mítinků odchází předčasně „z vyčerpání a nudy“.

„Je zjevně z Harrisové frustrovaný,“ uvedl deník The Washington Post. „Začal klidně, ale od chvíle, kdy zmínila velikost jeho davů, je naštvaný,“ poznamenal zase list The New York Times.