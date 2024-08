‚Nebudete kopat, opusťte Srbsko!‘ Desetitisíce lidí v Bělehradu protestovaly kvůli těžbě lithia

Protestující zaplnili ulice vedoucí na centrální náměstí Bělehradu. Mávali srbskými vlajkami a skandovali „Nebudete kopat“ a „Rio Tinto opusť Srbsko!“.

Srbsko minulý měsíc obnovilo firmě Rio Tinto licenci na rozvoj dolu, který má být největším lithiovým dolem v Evropě. Stalo se tak dva roky poté, co předchozí vláda proces zastavila kvůli obavám ekologů. Rozhodnutí vyvolalo celonárodní protesty ve městech po celém Srbsku. Protestující dali vládě lhůtu na zákaz průzkumu a těžby lithia, která skončila v sobotu.

„Nehodláme se vzdát. Důl nemůže být na zemědělské půdě,“ řekl 63letý demonstrant Mica Miliovanović. „S politikou nemáme nic společného.“

V pátek Vučić uvedl, že úřady obdržely z Ruska informace o tom, že se v Srbsku chystá státní převrat. „Máme důvod být opatrní,“ řekl tiskové agentuře Tanjug vicepremiér Aleksandar Vulin.

Pokud by byl projekt za 2,4 miliardy USD (55,5 miliardy korun) realizován, mohl by pokrýt až 90 procent současné potřeby lithia v Evropě. Z firmy Rio Tinto by pak udělal jednoho z předních světových producentů lithia, které je důležité při výrobě baterií pro elektromobily a mobilních zařízení.

Vládní představitelé tvrdí, že lithiový důl by podpořil srbskou ekonomiku. Ekologové však varují, že cena za důl by byla příliš vysoká.

Vučić, německý kancléř Olaf Scholz a evropský komisař pro energetiku Maroš Šefčovič 19. července podepsali dohodu, která má výrobcům z členských států EU umožnit přístup k surovinám vytěženým v Srbsku, včetně lithia. Dohoda má snížit závislost EU na dovozu z Ameriky a Asie.